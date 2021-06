Migliori siti voli low cost: volare risparmiando | Giugno 2021

Migliori siti voli low cost, una frase che potrebbe far sorgere più domande che risposte: ecco perché ho deciso di scrivere questa guida! Dopo averla letta, sono sicuro che potrete volare risparmiando

Oggigiorno volare è il metodo più sicuro, economico e comodo per spostarsi. Che si decida di farlo per lavoro, svago o urgenza l’Importante è che si possa volare risparmiando! Ecco quindi i migliori siti di voli low cost.

In questa guida vi segnalerò i migliori siti di voli per comodità, risparmio e facilità d’utilizzo. Se siete pronti allacciate le cinture, spegnete i dispositivi elettronici (magari questo evitatelo) e mettetevi comodi. La guida per volare (quasi) gratis sta per iniziare. Vi auguro un buon viaggio all’interno delle pagine di tuttoteK.

Come volare risparmiando, qualche consiglio generico!

Prima di vedere la reale lista dei migliori siti per volare risparmiando è bene sapere alcune cose. Molti siti lasciano da parte spese aggiuntive nella prima fase della ricerca. Attenzione quindi a non cadere nel tranello della prima impressione. Per fortuna per ogni informazione “antipatica” ne troviamo una più divertente. Potrebbe succedervi infatti di trovarvi come unico passeggero su un volo! Insomma risparmiare volando e viaggiare come nababbi.

Un altro aspetto da tenere sotto stretta osservazione è sicuramente la possibilità di avere una buona tracciabilità dei vostri movimenti economici. La possibilità di utilizzare PayPal come metodo di pagamento aggiunge sicuramente una buona dose di tranquillità.

Un consiglio prezioso è anche quello di effettuare le proprie ricerche in modalità incognita. In questo modo le vostre ricerche non saranno alla mercé di tutti i siti di aggregazione e raccolta dati. Così facendo potreste risparmiare anche qualche centinaio di euro a volo.

Migliori siti di voli low cost: scopriamo la classifica!

Quindi quali i sono i migliori siti di voli low cost e come si può volare risparmiando? Continuate a leggere la nostra guida e non avrete più dubbi su come fare!

Il primo dei migliori siti di voli low cost che voglio consigliarvi è Skyscanner

Questo sito di voli low cost può essere considerato uno dei migliori attualmente disponibile in rete. Vi basterà infatti inserire l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, le date per gli stessi criteri e potrete vedere i voli più economici.

La cosa fantastica di questo sito è che non è finalizzato alla vendita ma semplicemente all’informazione. Una volta trovato il volo che è di vostro interesse sarete reindirizzati alla pagina della società del volo stesso.

Oltre a essere in grado di fornirvi in pochi secondi un’infinità di scelte per i vostri viaggi, avrete la possibilità di dare uno sguardo agli Hotel nella vostra destinazione. Se non bastasse potete usare questo sito anche per prenotare al miglior prezzo l’auto perfetta per la vostra vacanza.

In poche parole Skyscanner è un sito veloce, intuitivo e completo.

Il secondo dei migliori siti di voli low cost è: Momondo

Momondo è un ottimo sito per chi vuole volare spendendo poco. Facile, intuitivo e con una grafica interessante.

Una cosa da sapere su questo sito è che risulta facente parte del gruppo Booking, sito molto conosciuto dai viaggiatori in cerca di vacanze e viaggi all’insegna delle migliori offerte!

Grazie agli innumerevoli filtri, trovare il volo più adatto alle vostre necessità sarà un gioco da ragazzi. Inoltre potrete trovare molto comoda la funzione che vi suggerisce i voli anche in date leggermente differenti da quelle selezionate. In questo modo, potrete trovare il miglior prezzo per la destinazione che avete scelto, magari spostando la partenza o il rientro di un paio di giorni.

Anche in questo sito potrete volare spendendo poco, scegliere se aggiungere hotel o auto al vostro pacchetto il tutto con pochissimi click.

Il terzo dei migliori siti di voli low cost è: BudgetAir

Come viene facile intuire dal titolo, anche da questo sito è facile prenotare il vostro volo spendendo il meno possibile. BudgetAir come per gli altri siti visti fin’ora la regola è volare tanto spendendo poco.

In questo sito, grazie all’interfaccia intuitiva e colorata, potrete prenotare volo, auto, hotel e anche i trasferimenti. In poche parole, con un solo sito potrete volare low cost ma anche prenotare alloggio e trasporto.

La forza di questo sito è sicuramente la possibilità di confrontare, in un unico portale, più di 900 compagnie aeree e oltre 9000 destinazioni.

Il quarto dei migliori siti di voli low cost è: Omio!

In questo sito, come è ovvio presagire, potrete trovare i voli low cost più interessanti e a prezzi più bassi. Ma il pregio di Omio è la possibilità di confrontare più mezzi di trasporto per trovare il modo di viaggiare al miglior prezzo.

In questo sito potrete trovare i voli low cost più convenienti come detto ma, il bello, sarà che avrete la possibilità di prenotare direttamente dal sito senza essere reindirizzati a siti di terze parti. Nessuna pubblicità invasiva ne pop-up di sorta.

Come per gli altri siti, vi basterà inserire destinazione, data e numero di passeggeri per avviare una ricerca completa e che vi condurrà al miglior volo (e non solo) garantito.

Omio, oltre alla prenotazione, accompagna il viaggiatore nei suoi spostamenti. Se ci saranno ritardi, cancellazioni o simili il sito, tramite mail o tramite l’app, vi avviserà in tempo reale.

Il quinto dei migliori siti di voli low cost è: Volagratis

Volare risparmiando sul biglietto aereo sarà un gioco da ragazzi con Volagratis. Questo sito permette di prenotare il vostro volo low cost con il massimo della personalizzazione. Potrete infatti sfruttare tutti i filtri, messi dal sito a vostra disposizione, per scegliere in che maniera risparmiare.

Fare scalo, partire da questo o da quell’aeroporto, viaggiare in una classe lussuosa o economica sarà un gioco da ragazzi.

Il sito in questione è in grado di comparare migliaia di soluzioni per trovare quella migliore. Ovviamente, anche in questo caso, oltre che al volo potete aggiungere (se volete) un hotel e il noleggio di un’auto per muoverti comodamente una volta arrivati nella destinazione che avete scelto. Inoltre avrete la possibilità di fare una ricerca “cumulativa” di volo e hotel in un sol colpo. In poche parole, siamo dinnanzi a uno dei migliori siti per volare risparmiando.

Volare risparmiando: ecco qualche altro piccolo consiglio

Prima di lasciarvi e darvi appuntamento al mese prossimo con altri siti per volare risparmiando, voglio darvi qualche altro consiglio per volare low cost.

Molti siti, come detto in precedenza, sfruttano le cookie e i dati di ricerca per aumentare i prezzi dei voli. Quindi, oltre a navigare in incognito, vi consiglio di cancellare i dati di navigazione. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare una VPN per il viaggio di rientro. Vi potrebbe sembrare assurdo ma ora vi spiego il motivo di questa scelta.

Come è lecito pensare se un viaggiatore parte per una destinazione, prendiamo Milano come esempio, e vuole viaggiare verso Londra per visitare il Tower Bridge, sempre come esempio ovviamente, dovrà prima o poi tornare. Non sorprendetevi se il volo di rientro avrà un costo nettamente superiore a quello dell’andata!

Come detto gli algoritmi che gestiscono i prezzi dei voli prendono in considerazione molto marcatamente questo aspetto. Una soluzione potrebbe essere quella appunto, di sfruttare una VPN. In questo modo potrete prenotare un viaggio di sola andata per Londra e, per il viaggio di rientro, far credere al sito di voli che siete a Londra e quindi prenotare un volo che per voi sarà di rientro ma per il sito sarà di andata.

Utilizzando questo piccolo escamotage potrete risparmiare sul vostro volo di ritorno.

Un altro consiglio utile è, ovviamente (qualora sia possibile), prenotare con largo anticipo. Le compagnie aeree hanno un grande interesse nel riempire i loro mezzi. Un aereo mezzo vuoto consuma lo stesso carburante di uno pieno ma il guadagno si dimezza senza viaggiatori.

Prima dei saluti, il recap dei migliori siti di voli low cost

Appuntamento al prossimo volo!

Questi erano i nostri consigli sui migliori siti di voli low cost economici. Rimanete sulle pagine di tuttoteK per rimanere aggiornati sulla tecnologia e non solo!