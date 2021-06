Migliori siti per trovare lavoro | Giugno 2021

Sei alla ricerca di lavoro? Ecco una lista dei migliori siti per trovare lavoro: trova l’annuncio giusto, invia il tuo CV e candidati subito

Nonostante il periodo non sia dei migliori per vari motivi, ci sono ancora aziende che continuano a cercare nuovo personale e ad assumere. Anche se secondo le statistiche il mezzo più utilizzato per trovare lavoro è la conoscenza diretta del datore di lavoro o di qualcuno a lui direttamente collegato, è ormai possibile trovare sul web centinaia di migliaia di annunci di lavoro.

Districarsi tra così tanti annunci e siti può essere complicato, per questo ho selezionato per te alcuni dei migliori portali di annunci di lavoro nel quale cercare l’offerta più adatta alle tue esigenze e competenze.

Manpower – Migliori siti per trovare lavoro

Manpower è un’agenzia per il lavoro statunitense, presente sul mercato italiano dal 1994, dove ad oggi conta 230 uffici e 1500 impiegati.

Vanta oltre 400’000 aziende clienti, alcune anche molto importanti come IBM e Monsanto Company.

Anche su Manpower è possibile sfogliare le offerte di lavoro inserendo un termine di ricerca oppure una località. Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi al sito.

Adecco – Migliori siti per trovare lavoro

Adecco, multinazionale Svizzera con un portafoglio di oltre 100’000 clienti, tra i quali Amazon ed Electrolux, si occupa principalmente di tre attività:

collocamento di personale generalista : personale destinato al settore delle banche, dell’elettronica, della distribuzione, dell’industria chimica e farmaceutica e quella delle telecomunicazioni

: personale destinato al settore delle banche, dell’elettronica, della distribuzione, dell’industria chimica e farmaceutica e quella delle telecomunicazioni collocamento di personale specializzato : personale qualificato nel settore dell’informatica, dell’ingegneria, della contabilità, della finanza, dell’amministrazione e della sanità

: personale qualificato nel settore dell’informatica, dell’ingegneria, della contabilità, della finanza, dell’amministrazione e della sanità gestione delle carriere: reinserimenti e accompagnamenti della carriera, anche con corsi di formazione e di aggiornamento

Trovare offerte di lavoro sul sito è molto semplice: basta inserire una parola chiave o una località e in pochi secondi si hanno a disposizione le offerte relative.

Se l’offerta ci soddisfa basta cliccare sul pulsante Candidati, inserire i proprio dati personali e allegare il CV ed inviare il tutto.

Randstad – Migliori siti per trovare lavoro

Randstad, multinazionale Olandese, è tra le più importanti agenzie per il lavoro al mondo. In Italia occupa 2300 dipendenti diretti in 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale.

Come nella maggior parte dei siti di questo genere, per trovare le offerte di lavoro basta inserire un termine di ricerca e/o la località nella quale si vorrebbe lavorare.

Per inviare la candidatura, qualora si trovi un’offerta adatta al proprio profilo, è necessario effettuare la registrazione al sito.

Indeed – Migliori siti per trovare lavoro

Indeed è un aggregatore di annunci lavoro lanciato nel novembre 2004. Essendo gli annunci raccolti da migliaia di siti web, incluse bacheche di lavoro, quotidiani, associazioni, e pagine d’impiego di compagnie private, quando si invia la candidatura questa non viene gestita da Indeed, ma direttamente da chi ha pubblicato l’annuncio originale.

Per inviare la candidatura dagli annunci pubblicati nativamente su Indeed non è necessario effettuare la registrazione al sito. Qualora invece l’annuncio sia stato pubblicato su un altro sito, è necessario cliccare sul pulsante Continua e candidati e seguire le istruzioni riportate di volta in volta sui vari siti.

Infojobs – Migliori siti per trovare lavoro

Infojobs è una bacheca di lavoro online, specializzata nei mercati spagnolo, italiano e brasiliano. L’azienda, nata nel 1998 all’interno di Grupo Intercom, oggi di proprietà del gruppo Adevinta, ha 200 dipendenti e ha sede a Barcellona.

InfoJobs è la bacheca di lavoro con il più alto traffico in Spagna, e al momento è molto popolare anche in Italia. Sul sito è possibile trovare anche annunci di grandi aziende, come Bricoman, Lidl e Bofrost.

Per candidarsi in risposta ad un annuncio è necessario essere registrati al sito.

Monster – Migliori siti per trovare lavoro

Monster, nata nel 1999 dalla fusione di due aziende, è una sussidiaria del gruppo Randstad, con quartier generale a Weston, Massachusetts.

Oltre agli annunci pubblicati direttamente sul sito è possibile trovare anche quelli pubblicati sul portale di Randstad, essendo le due aziende direttamente collegate.

Anche in questo caso trovare le offerte disponibili è molto semplice, ed altrettanto semplice è inviare la candidatura, per la quale non è necessaria la registrazione al sito.

Subito – Migliori siti per trovare lavoro

Subito, nata a Milano nel 2007 come digital company per comprare e vendere, è stabilmente tra i primi 10 brand online più visitati in Italia con 11 milioni di utenti ogni mese. Fa parte del gruppo Adevinta, proprietaria anche di Infojobs.

Nato appunto come sito nel quale pubblicare annunci di compravendita per varie categorie, da qualche tempo anche la sezione lavoro, dove è possibile trovare migliaia di annunci e cercare quello più adatto al proprio profilo.

Linkedin – Migliori siti per trovare lavoro

Linkedin è il social network del lavoro: grazie ad esso è possibile sviluppare contatti professionali e pubblicare contenuti specifici al mercato del lavoro.

Dopo aver aperto un account è fondamentale completare al meglio il proprio profilo, mettendo ben in risalto chi sei, cosa fai e quali sono le tue competenze.

Oltre ad espandere la propria rete di contatti, collegandosi con persone con le quali si condividono interessi e skills, su Linkedin è possibile sfogliare le offerte di lavoro nell’apposita sezione, oltre ad avere la possibilità di attivare degli avvisi ogni qualvolta venga pubblicato un nuovo annuncio riguardo uno specifico settore.