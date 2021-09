Migliori siti sottotitoli per serie tv e film | Settembre 2021

Ecco la classifica dei migliori siti web dove poter scaricare sottotitoli in diverse lingue per tutti gli appassionati di film e serie tv!

Tutti gli appassionati che amano guardare serie TV in lingua originale spesso e volentieri sono alla ricerca di sottotitoli, che possono essere scaricati gratuitamente da numerosi siti web. Purtroppo, di recente molti di questi siti hanno chiuso, tra cui Subsfactory, Subspedia, Italiansubs e Traduttori Anonimi, e ciò ha causato diversi disagi soprattutto a coloro che non vedono l’ora di guardare le serie TV preferite non appena viene trasmesso l’episodio nel Paese d’origine.

Se ora siete alla ricerca di un sito dal quale sia possibile scaricare i sottotitoli di vostro interesse, non preoccupatevi perché vi trovate nel posto giusto al momento giusto! Scopriamo quali sono i migliori siti più sicuri da dove è possibile reperire i sottotitoli!

Migliori siti sottotitoli per serie tv e film

Abbiamo testato per voi diversi siti dai quali si possono scaricare sottotitoli in moltissime lingue, eliminando dalla nostra classifica sia quelli pericolosi, portatori di virus, trojan e malware, che quelli non funzionanti. Se ci dovesse essere qualche problema o link non più funzionante, vi invitiamo a segnalarcelo e restiamo a vostra disposizione tramite il box commenti in basso.

Inoltre, per ogni sito vi spiegheremo quali fasi seguire per riuscire a trovare i sottotitoli che state cercando.

Il primo dei migliori siti sottotitoli per serie tv e film è: OpenSubtitles

Dopo una lunga ricerca, è doveroso porre in cima alla classifica il sito OpenSubtitles, che contiene una miriade di sottotitoli per tutte le serie TV di vostro interesse. Per accedervi, basterà fare clic sul link e si aprirà una nuova pagina, molto semplice da utilizzare e contenente i migliori sottotitoli del momento. Se avrete un po’ di fortuna, troverete i sottotitoli che state cercando nella lista “New subtitles” in prima pagina, altrimenti bisognerà inserire il titolo della serie TV nell’apposito campo di ricerca, selezionare la lingua desiderata e premere “Search” (“Cerca”). In realtà, per essere certi di filtrare correttamente la lingua, selezionate prima questa e successivamente scrivete nell’apposito campo.



Individuato il file che state cercando, dovrete cliccare su di esso e si aprirà una lista con tutti i sottotitoli relativi a quell’episodio, quindi occorrerà scegliere quello con accanto la bandiera rappresentante la lingua corretta e premere nuovamente sul nome. A questo punto, nella nuova finestra sarà necessario effettuare un semplice clic su “Download” (“Scarica”) e attendere 10 secondi.

Il secondo dei migliori siti sottotitoli per serie tv e film è: Addic7ed

Un altro sito molto interessante da cui poter scaricare sottotitoli è Addic7ed: giunti sulla pagina, basterà selezionare dal menù a tendina la serie TV preferita e automaticamente apparirà un nuovo menù dal quale sarà possibile scegliere la stagione e di conseguenza l’episodio di interesse. Fatto ciò, verrà illustrata la lista con tutti i sottotitoli disponibili nelle diverse lingue, quindi dovrete fare un clic su quello desiderato e inizierà il download.

Se preferite inserire manualmente il nome della vostra serie TV preferita, sulla destra nella home page è disponibile l’apposito campo di ricerca.

Il terzo dei migliori siti sottotitoli per serie tv e film è: Subscene

Come nei casi precedenti, anche Subscene è un sito di sottotitoli per film e serie tv in cui è possibile inserire le parole chiave di ricerca nella barra in alto e premere “Subtitle Search”. Di conseguenza sarà necessario scegliere il risultato corretto e cliccare sul tasto verde “Download”.

Il quarto dei migliori siti sottotitoli per serie TV e film è: iSubtitles

Un altro sito da segnalare è sicuramente iSubtitles, raggiungibile a questa pagina. Per cercare i sottotitoli di interesse, bisognerà semplicemente inserire le parole chiave nell’apposita barra di ricerca, situata in alto, e premere Invio. Inoltre, selezionando la voce “Browse” sarà possibile filtrare i sottotitoli per lingua, il che renderà la ricerca più rapida.

Migliori siti sottotitoli per serie TV e film: i siti non più in attività

Come spesso accade, alcune pagine Web cessano la loro attività dopo un periodo di tempo. Tra queste, vi segnaliamo ItaSa (italiansubs.net), Subsfactory e Subspedia. Nel caso in cui i siti attualmente funzionanti dovessero smettere di ospitare sottotitoli, questa lista sarà automaticamente aggiornata.

Migliori siti sottotitoli per serie TV e film: la lista completa

Riepilogando, ecco la lista completa dei migliori siti sui quali è possibile trovare i sottotitoli per le vostre serie televisive e film preferiti. In questo elenco sono presenti siti aggiuntivi, sui quali spesso è possibile trovare sottotitoli interessanti, ma attenzione però, ricordate di prestare sempre attenzione a eventuali annunci o popup invasivi.

La classifica termina qui!

Al momento sono pochi i siti web che offrono contemporaneamente il download gratuito e sicuro di sottotitoli per film e serie TV, ma siamo in continua ricerca per far sì che questa lista sia sempre più lunga! Se siete interessati a vedere online film e serie TV, vi consigliamo inoltre di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori siti streaming senza registrazione.

Appuntamento al prossimo mese!

Ricordiamo che questa guida sarà aggiornata a cadenza mensile, tornate a trovarci! E continuate a seguirci su tuttoteK per altre preziose guide, come quella ai migliori siti streaming.