I migliori podcast su Spotify | Novembre 2023

La musica ci accompagna ogni giorno nei nostri viaggi verso il posto di lavoro o l’università, che sia un auto o in autobus, ma oltre la musica ci sono anche canali che trattano notizie, curiosità e conversazioni su tematiche interessanti: ecco i migliori podcast su Spotify

Anche se la musica ci riempie le nostre vite e ci ispira per la giornata che stiamo per affrontare, c’è spazio anche per chi invece vorrebbe ascoltare delle tematiche interessanti, dal semplice notiziario a varie curiosità su molti argomenti di storia, tecnologia e molto altro. Ecco perché, per ispirare la vostra giornata dal mattino, pensiamo che ascoltare dei podcast possa essere una buona idea, oltre che a rilassarvi un po’ mentre vi dirigete verso i vostri impegni. In questa lista troverete quelli che, secondo noi, sono i migliori podcast presenti su Spotify. Iniziamo!

The Essential | I migliori podcast su Spotify

Perfetto per chi ha poco tempo a disposizione ma vuole essere comunque aggiornato su cosa succede nel mondo e in Italia, The Essential informa in soli 5 minuti sulle notizie principali su varie tematiche tra la politica, economia e mondo culturale. Le notizie sono scelte e raccontate ogni mattina da Mia Ceran, mentre il sabato gli ascoltatori possono suggerire le notizie di cui parlare.

Globally | I migliori podcast su Spotify

Globally è uno degli ultimi podcast creati da Will e ISPI, con l’obiettivo di spiegare la geopolitica in modo chiaro e semplice. Il podcast spiega in 15 minuti gli scenari della politica, società ed economia globale. In ogni episodio con cadenza settimanale, il segretario Generale ISPI Francesco Rocchetti e la giornalista Silvia Boccardi parlano con l’ospite di un tema specifico.

Podcast di Alessandro Barbero | I migliori podcast su Spotify

Alessandro Barbero è uno storico e giornalista noto per raccontare gli eventi storici in modo accattivante e coinvolgente. In questo podcast potrete ascoltare le sue presentazioni e discussioni principali sui momenti della storia che partono dal Medioevo all’Età Contemporanea. Ideale per gli appassionati di storia che vogliono farsi una cultura e ascoltare una storia interessante.

Ted Talks in italiano | I migliori podcast su Spotify

I Ted Talks sono famosi a livello globale per l’originalità dei temi trattati. Con podcast sia in italiano che tradotti, possiamo scoprire nuove idee e prospettive sulla scienza, la tecnologia, l’arte e la società. Perfetto per chi vuole soddisfare la propria curiosità e imparare dagli esperti del settore.

Ci vuole una scienza | I migliori podcast su Spotify

Gli innamorati della scienza potranno ascoltare il podcast di Ci vuole una scienza, che offrono sempre novità sullo sviluppo scientifico, sulla chimica, sulla biologia, fisica e astronomia. Ideale per chi vuole scoprire di più dal mondo della scienza.

Mitologia | I migliori podcast su Spotify

Questo podcast Mitologia ci racconta in modo affascinante e coinvolgente le storie e i miti delle culture antiche. In ogni episodio vengono raccontati miti provenienti dalla mitologia romana e greca e di ogni mito ne viene analizzato il significato. Adatto a chi vuole scoprire le radici della cultura moderna e scoprire qualcosa sul passato della nostra cultura.

Psicologia e benessere | I migliori podcast su Spotify

Psicologia e benessere permette di esplorare la psicologia umana. Ogni episodio del podcast ci fa scoprire qualcosa in più sulla salute mentale e sul benessere personale, donandoci alcuni consigli sulla crescita personale e sul come migliorare la vita. Molto utile per chi ha bisogno di consigli per prendersi cura di sé.

Shelf: il posto dei libri | I migliori podcast su Spotify

Ideale per gli amanti della letteratura e dei libri, Shelf: il posto dei libri presenta un libro per ogni episodio, analizzando la trama, lo stile e i temi e fornendo spunti per apprezzare meglio l’opera. Questo podcast è straconsigliato per i letterati in cerca di una nuova lettura.

Venti | I migliori podcast su Spotify

Questo podcast è principalmente indirizzato ai giovani nei loro venti anni di vita. Si parla di temi sociali, culturali e di attualità attraverso interviste e racconti. Ogni episodio ci porta a riflettere su questioni importanti e aiuta i giovani ventenni ad entrare nell’entrare nell’età adulta.

Quei Due Sul Server | I migliori podcast su Spotify

I protagonisti di questo podcast sono Mario Palladino e Nicola Palmieri, due ragazzi con una carriera decennale da youtubers e content creators che hanno creato il canale Quei Due Sul Server. Questo podcast rientrerebbe nella categoria dei podcast dei videogiochi, i due infatti parlano dell’impatto che i videogiochi hanno nella nostra vita e intervistano altri youtubers e influencer che giocano ai videogames. Ideale per tutti gli appassionati.

I podcast che si possono trovare su Spotify sono molti e tutti molto interessanti, ma questi sono quelli che ci hanno colpito particolarmente. Restate sintonizzati su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del web.