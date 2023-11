Come avere NordVPN gratis | Novembre 2023

Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono i migliori metodi per ottenere NordVPN gratis, o perlomeno per tentare di risparmiare nell’abbonarsi al popolare servizio di protezione della propria connessione e dei propri dati

Che cos’è una VPN? Una Virtual Private Network, o Rete Virtuale Privata, che va a creare una connessione privata tra dispositivi diversi connessi in rete. Sono servizi che, generalmente, vengono utilizzati per trasmettere dati sulle rete pubbliche in anonimato e completa sicurezza. Come? Camuffando gli indirizzi IP dell’utente e con sistemi di crittografia dei dati che garantiscono la privacy degli stessi, facendo in modo che non possano essere letti dai non autorizzati. Uno dei servizi migliori attualmente esistenti sul mercato è NordVPN, e in questo articolo vogliamo guidarvi sul come averlo gratis o, perlomeno, come tentare di risparmiare abbattendone i costi.

I piani di abbonamento | Come avere NordVPN gratis

Attualmente, è in corso un’offerta spettacolare fino al 31 novembre 2023 per NordVPN, che abbatte i costi degli abbonamenti. Tutti i dettagli li trovate qui. I più convenienti sono i piani biennali, che attualmente hanno i seguenti costi:

Completo: 5,79€ mensili + 3 mesi extra VPN sicura e ad alta velocità Anti-malware Tracker e ad blocker Password Manager multipiattaforma Data Breach Scanner Spazio di archiviazione cloud da 1 TB Crittografia dei file di nuova generazione

Plus: 4,79€ mensili + 3 mesi extra VPN sicura e ad alta velocità Anti-malware Tracker e ad blocker Password Manager multipiattaforma Data Breach Scanner

Standard: 3,79€ mensili + 3 mesi extra VPN sicura e ad alta velocità Anti-malware Tracker e ad blocker



Periodo di prova gratuito | Come avere NordVPN gratis

NordVPN consente di provare il servizio con uno dei tre piani di abbonamento sopra esplicati, ma in maniera differente rispetto a molti altri. Essenzialmente, segue la filosofia del “soddisfatti o rimborsati”, per cui potrete pagare il costo dell’abbonamento da voi selezionato e, se deciderete di disdire il servizio entro i primi trenta giorni, verrete completamente rimborsati dell’intero importo versato. In questo caso, dunque, se volete fare esclusivamente una prova o avere NordVPN gratis per soli trenta giorni, come protezione magari per un qualche tipo di viaggio, ricordatevi poi di disdire l’abbonamento alla scadenza dei trenta giorni.

Servizi di condivisione abbonamenti | Come avere NordVPN gratis

Se invece, ancora, non siete soddisfatti di queste metodologie, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi di condivisione degli abbonamenti come GamsGo o GoSplit che permettono di acquistare, ad un prezzo irrisorio un abbonamento a NordVPN condividendolo con altri utenti della piattaforma in maniera facile e soprattutto sicura.

E questo è tutto!

E questo è tutto quello che potevamo dirvi sul come avere NordVPN gratis! Fateci sapere se siete degli utilizzatori del software di Dropbox qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!