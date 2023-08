Comprare account Valorant: come e perché

Comprare account Valorant può essere un buon investimento? Come si può fare in modo sicuro e perché farlo? Scopriamolo!

Valorant è un gioco sparatutto in prima persona 5v5 realizzato da Riot Games, il gigantesco sviluppatore di videogiochi che ha realizzato League of Legends. Valorant è uno dei giochi più popolari in circolazione, che ha conquistato il mondo alla sua uscita il 2 giugno 2020. La popolarità del gioco ha generato tonnellate di eventi e convention e ha anche i suoi tornei Esports che si tengono ogni anno. Ci sono anche talent scout che cercano giocatori solitari abbastanza bravi da poterli reclutare per la propria squadra, ecco perché i giocatori solitari si impegnano a fondo per scalare le classifiche.

Perché comprare account Valorant?

I motivi per cui i giocatori acquistano un account Valorant sono molteplici. Alcuni vogliono essere immediatamente in grado di giocare nelle classifiche competitive, mentre altri vogliono avere delle skin esclusive.

Livello del profilo per giocare in classifica in Valorant

Per poter giocare in modo competitivo nella modalità classificata di Valorant, i giocatori devono avere un livello di profilo pari a 20. Per alcuni questo può richiedere molto tempo, in quanto il livello del profilo può essere molto alto. Per alcuni questo può richiedere molto tempo, in quanto è necessario giocare molte partite per raggiungere il livello 20. Per questo motivo i giocatori decidono di acquistare un account che sia già di livello 20, in modo da poter iniziare subito la scalata

Skin rare nel Mercato notturno

Il negozio di skin di Valorant è piuttosto unico, in quanto non si può semplicemente acquistare qualsiasi skin si desideri. Le skin possono essere ottenute in diversi modi, ma le più rare possono essere acquistate solo durante gli eventi e, se si perdono questi ultimi, l’unico modo per ottenerle è il Mercato notturno. Il Mercato notturno è un negozio a rotazione che presenta ogni giorno sei skin precedentemente rilasciate. Questo significa che se si vuole una determinata skin Valorant, bisogna aspettare che appaia nel Mercato notturno e l’attesa può essere estenuante, visto che alcuni aspettano mesi o addirittura più di un anno prima che appaia una determinata skin Valorant. Per questo motivo alcuni giocatori semplicemente acquistano account Valorant con le skin.

Rango elevato per la modalità competitiva di Valorant

Per ogni gioco che ha una modalità competitiva, ci saranno sempre giocatori che vorranno acquistare account che hanno già un grado elevato. Può essere semplicemente per vantarsi dell’account e del suo rango con i propri amici, o per possedere un altro account con un rango uguale o inferiore al proprio per non dover perdere tempo a classificarlo di nuovo. Avere account di rango inferiore è chiamato smurfing e i giocatori lo fanno semplicemente per poter giocare con i loro amici che hanno ranghi inferiori, o per i tempi di coda più lunghi dei ranghi più alti che sono semplicemente insopportabili. Acquista account Valorant Smurf solo da siti web affidabili come Playersloot, perché alcuni potrebbero truffarti vendendoti semplicemente un nuovo account.

Agenti Valorant sbloccati

Un altro motivo per cui le persone acquistano account è che può essere piuttosto faticoso creare un nuovo account con molte le skin e i vari agenti predefiniti. L’acquisto di account Valorant consolidati consente di giocare subito con tutti gli agenti e di ottenere alcune skin Valorant come bonus. Per chi vuole solo divertirsi e vantarsi del proprio account Valorant, questo è il motivo principale per cui lo acquista.

Qual è il modo migliore per sbloccare tutti gli agenti di Valorant?

Valorant è un gioco unico e anche le meccaniche per sbloccare le skin e gli agenti sono piuttosto uniche. Per sbloccare un agente, il giocatore deve andare nel menu degli agenti, cliccare su un agente e attivare il suo contratto. Una volta raggiunto il livello 5 del personaggio, lo si sblocca. Questo significa che bisogna giocare le missioni giornaliere e settimanali per aumentare il livello dell’agente. Sbloccare tutti gli agenti è un ottimo modo per guadagnare soldi con il tempo di gioco. È possibile mettere in vendita l’account con tutti gli agenti sbloccati su siti web che si occupano di compravendita di account Valorant, come Playersloot.

Quali sono i livelli di rango e qual è il grado più alto in Valorant?

Ci sono diversi gradi in Valorant e ognuno di essi è suddiviso in 9 livelli diversi: Iron è il più basso e Radiant è il più alto. Guardando le classifiche sembrano facili da scalare, ma considerando tutti i griefers e gli smurfs, può essere un compito estenuante. Ogni livello di classifica è composto da 3 gradi che è necessario conquistare prima di salire di livello. Per questo motivo, le persone preferiscono acquistare account Valorant Smurf invece di doverlo scalare lentamente.

Quali sono i livelli di skin in Valorant?

In Valorant ogni skin è divisa in livelli: l’edizione Select è la più comune e la più economica, mentre l’edizione Exclusive e l’edizione Ultra sono le più costose, perché sono le più rare e con gli effetti più speciali. Più alto è il livello della skin, più modifiche ha l’arma. Ad esempio, per un’arma SE vengono modificati solo i colori generali e alcune semplici decalcomanie, mentre per le edizioni Exclusive e Ultra sono previste revisioni complete ed effetti Kill, sia visivi che sonori.

Conclusioni

Le persone acquistano account Valorant per una serie di motivi, ma più comunemente gli account Valorant vengono acquistati semplicemente perché i giocatori non vogliono spendere tempo per livellare o costruire un altro account, perché è troppo noioso grindare per qualcosa che non è il proprio account principale. L’attesa è qualcosa che un giocatore non vuole veramente fare e questo è il motivo per cui la gente preferisce acquistare account con determinate skin invece di aspettare il Mercato notturno. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!