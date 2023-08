Honkai Star Rail: perché acquistare gli account è popolare?

Acquistare gli account di Honkai Star Rail sembra stia diventanto piuttosto popolare tra gli appassionati, ma proviamo a capire perchè?

miHoYo torna con un altro grande gioco JRPG a turni con arte e animazioni simili a Genshin Impact. Il gioco è ambientato in un continente in fermento, dove i giocatori possono correre liberamente e decidere quali missioni intraprendere per scoprirne i segreti nascosti. I giocatori possono anche optare per gli acquisti in-game o coltivare le risorse per ottenere i personaggi attraverso una meccanica gacha. Queste transazioni di gioco basate sulla valuta generano un mercato per la vendita di account.

Perché le persone comprano gli account di Honkai Star Rail?

Il processo di grinding di Honkai Star Rail è molto diverso da quello del suo predecessore Genshin Impact. C’è un pulsante di avanzamento rapido che permette di finire velocemente le battaglie a turni. Questa potrebbe essere una meccanica molto interessante per il farming, ma Honkai Star Rail è limitato nel numero delle missioni giornaliere. Non si può coltivare una risorsa all’infinito, ma si ha a disposizione un numero limitato di tentativi e si deve aspettare un certo periodo di tempo prima di poterla coltivare di nuovo. Questo è il motivo per cui i giocatori vogliono acquistare account di Honkai Star Rail con un certo numero di risorse già disponibili. Il processo di grinding è veloce, ma il tempo di attesa può essere noioso, quindi i giocatori ricorrono all’acquisto di account. Possiamo individuare varie motivazioni.

Per saltare i tempi di attesa di ogni meccanica di coltivazione

I giocatori, soprattutto quelli che lavorano, non hanno molto tempo per coltivare una determinata risorsa o livellare un personaggio per tutto il giorno. A volte vogliono solo sedersi dopo una lunga giornata di lavoro e godersi una partita a Honkai Star Rail. Questi giocatori tirano fuori i loro portafogli e cercano account Honkai Star Rail a basso costo su alcuni siti web come Playersloot.

Per rilanciare il gioco

Come per Genshin Impact, il sistema di gacha di Honkai Star Rail permette ai giocatori di creare un nuovo account e di provare a ottenere una serie di personaggi e oggetti subito dopo il tutorial o il prologo del gioco. Acquistare account Honkai Star Rail in sconto permette ai giocatori di rerollare per ottenere personaggi migliori e questi account sono piuttosto economici, dato che tutto ciò che bisogna fare è finire il prologo del gioco e ottenere 20 pull gratuiti. Il riscatto richiede fino a un’ora, dalla creazione dell’account al completamento del prologo.

Per giocare immediatamente all’endgame di Honkai Star Rail

La sala dei ricordi è sostanzialmente l’endgame di Honkai Star Rail. Alcuni giocatori hanno già terminato la storia del gioco e iniziano subito con l’endgame. Purtroppo alcuni di questi giocatori non hanno un buon set di personaggi e oggetti al completamento del gioco e per questo motivo vogliono acquistare account di Honkai Star Rail con buoni personaggi e oggetti. In questo modo possono iniziare immediatamente l’endgame con un set di personaggi che desiderano e con un livello adeguato.

Playersloot: il posto migliore per acquistare account Honkai Star Rail

Playersloot è un sito web facile da usare dove è possibile acquistare facilmente account Honkai Star Rail a basso costo. Il sito è abbastanza facile da navigare, in quanto sarete immediatamente accolti da una barra di ricerca in alto che dice “Cerca il tuo gioco in Playersloot”. Quindi, sia che siate giocatori veterani che conoscono i dettagli dell’acquisto di account, sia che siate nuovi arrivati, non vi perderete. Un altro aspetto positivo di Playersloot è che i venditori possono inserire delle miniature nelle loro inserzioni, in modo che i giocatori che stanno cercando account da acquistare possano vedere immediatamente i dettagli degli account inseriti. Playersloot è un sito sicuro che garantisce di non essere truffati, in quanto ogni account venduto qui viene esaminato.

Personaggi desiderabili in Honkai Star Rail

Honkai Star Rail ha una varietà di personaggi che il giocatore può scegliere e giocare. Proprio come Genshin impact, Honkai Star Rail ha un sistema di combo che si basa su elementi ed effetti di stato che possono sovrapporsi. Questa meccanica rende le combo eseguibili dai giocatori molto variegate e divertenti. Al momento, gli account Honkai Star Rail più costosi su Playersloot costano circa 200-250 dollari e presentano una combo di personaggi Bronya, Seele e Bailu. Questa combo di personaggi potenzia fondamentalmente Seele come principale damage dealer, essendo un personaggio Quantum/The Hunt che le permette di infliggere tonnellate di danni a un solo nemico e di azzerare il suo turno ogni volta che uccide un nemico. Bronya potenzia i danni di Seele in modo pazzesco, mentre Bailu la mantiene in salute con le sue guarigioni.

Conclusioni

Acquistare un account Honkai Star Rail è molto più conveniente rispetto agli account Genshin Impact. Questo perché il gioco è abbastanza nuovo e non ci sono ancora molti personaggi o meccaniche all’interno del gioco. A prescindere dai contenuti, l’acquisto di account HSR va ancora forte a causa del noioso conto alla rovescia delle risorse. Se avete un budget limitato, i siti web che vendono account Honkai Star Rail, come Playersloot, hanno dei filtri che potete usare per cercare gli account che rientrano nella vostra fascia di prezzo. Se volete provare a comprare da un’altra fonte che non sia Playersloot, cercate prima di tutto di essere sicuri di ciò che state comprando, perché alcuni possono truffarvi e semplicemente prendere i vostri soldi. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!