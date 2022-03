NZXT: annunciata nuova tastiera e mouse gaming!

NZXT annuncia la tastiera modulare Function, il mouse ambidestro Lift e un nuovo servizio di personalizzazione

NZXT, azienda leader in hardware e servizi per il PC gaming, muove oggi un nuovo passo nel mercato delle periferiche e presenta la tastiera meccanica modulare Function e il mouse ambidestro Lift. NZXT aggiunge anche un minuzioso servizio di personalizzazione che permette, tramite NZXT BLD, di adattare al meglio le periferiche al proprio stile.

NZXT: tastiera Function e mouse Lift

La tastiera modulare a basso profilo NZXT Function è caratterizzata da un corpo in alluminio progettato per adattarsi alle personali preferenze degli utenti. Disponibile in tre formati full size, TKL e miniTKL. La tastiera Function offre caratteristiche di personalizzazione apprezzate dagli amanti delle tastiere custom, come switch hot-swap, cavo USB-C rimovibile e assetto standard della riga inferiore. A questo si aggiungono personalizzazioni estetiche in grado di rendere l’esperienza di utilizzo ancora più personale e immersiva.

Il mouse ambidestro NZXT Lift, leggero e minimilista, è stato ideato e pensato appositamente per i gamer. Dotato di sensore ottico di alta gamma PixArt 3389 (sensibilità massima 16.000 DPI) e switch Omron, il mouse Lift offre precisione e immediatezza, soddisfando anche i giocatori più esigenti e competitivi.

Function e Lift presentano illuminazione RGB controllabile tramite il software NZXT CAM, per abbinare facilmente illuminazione del sistema e delle periferiche.

NZXT: nuovo mousepad

Chiudono il cerchio i nuovi mousepad NZXT. Disponibili in tre diverse misure (standard, medio, extra large) e colori (bianco, nero, grigio), i tappetini per mouse NZXT sono caratterizzati da superficie antimacchia a basso attrito, ideali in ogni situazione e in grado di adattarsi a ogni setup.

In Italia, grazie al servizio NZXT BLD, gli utenti possono personalizzare dimensioni, colore, switch, copritasti e cavi della tastiera Function e riceverla comodamente a casa.

NZXT: caratteristiche della tastiera Function

Tra le varie caratteristiche della tastiera Function troviamo

Massima personalizzazione , gli switch hot-swap permettono di utilizzare qualsiasi switch compatibile MX.

, gli switch permettono di utilizzare qualsiasi switch compatibile MX. Controllo CAM , illuminazione RGB dei singoli tasti, controllo delle macro ed effetti luminosi con quattro profili integrati, il tutto gestibile tramite software CAM.

, illuminazione RGB dei singoli tasti, controllo delle macro ed effetti luminosi con quattro profili integrati, il tutto gestibile tramite software CAM. Semplice ed essenziale, con un resistente telaio a basso profilo in alluminio. Quattro profili integrati gestibili tramite software CAM. Tasti multimediali e rotella del volume sul lato sinistro, per un accesso facile e intuitivo.

con un resistente telaio a basso profilo in alluminio. Quattro profili integrati gestibili tramite software CAM. Tasti multimediali e rotella del volume sul lato sinistro, per un accesso facile e intuitivo. Modularità, l’assetto standard della riga inferiore permette di installare qualsiasi tipo di keycap compatibile. Cavo USB-C rimovibile e personalizzabile. Design della riga inferiore standard con prese hot-swap compatibili MX.

NZXT: caratteristiche del mouse Lift

Design minimal e leggero , consente movimenti rapidi e precisi per una migliore performance in game. Ciò garantisce un minore affaticamento della mano, fornendo comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

, consente movimenti rapidi e precisi per una migliore performance in game. Ciò garantisce un minore affaticamento della mano, fornendo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Tracking ad alta velocità , il sensore ottico di alta gamma PixArt 3389 è dotato di tracking ad alta velocità e precisione, con una risoluzione massima di 16k DPI per un vantaggio competitivo.

, il sensore ottico di alta gamma PixArt 3389 è dotato di tracking ad alta velocità e precisione, con una risoluzione massima di 16k DPI per un vantaggio competitivo. Minima resistenza , il cavo Paracord garantisce minima resistenza ai movimenti del mouse per una performance di gioco più scorrevole e precisa.

, il cavo Paracord garantisce minima resistenza ai movimenti del mouse per una performance di gioco più scorrevole e precisa. 20 milioni di click, gli switch meccanici Omron presenti sui pulsanti resistono all’usura e sono garanzia di lunga durata.

NZXT: prezzi e disponibilità

La tastiera meccanica Function è disponibile in tre modelli

Full-size: 159,99€

TKL: 149,99€

MiniTKL: 139,99€

Il corpo della tastiera è disponibile in 3 colorazioni, nero, bianco e grigio. Ed è possibile personalizzare la colorazione dei vari tasti.

Il Mouse Lift è disponibile al prezzo di 59.99€, nei colori bianco e nero. Mentre per i Mousepad abbiamo tre diversi formati

Standard: 19.99€

Medio: 24.99€

Extra Large: 29.99€

La tastiera Function e i mousepad sono disponibili nell’immediato, mentre il mouse Lift sarà presto disponibile. Per tutti i dettagli, visitate il sito ufficiale NZXT.

Cosa ne pensate di questi nuovi modelli di tastiera e mouse annunciati da NZXT? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.