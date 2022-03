Ray-Ban Stories: presto nuove funzionalità, tra cui i comandi vocali in italiano

Gli smart glasses Ray-Ban Stories saranno disponibili con varie funzionalità, tra cui anche i comandi vocali in italiano

Se si cerca un’azienda solida per affidare la protezione dei propri occhi, Ray-Ban è sicuramente tra i nomi più gettonati. Con gli smart glasses Ray-Ban Stories, capaci di effettuare foto e video ed ascoltare musica, il brand si è inserito nella frontiera più tecnologica del settore ottico. Dopo aver debuttato in Italia, USA, Australia e altri paesi a settembre, negli ultimi sei mesi è stato dimostrato come essi potessero essere utilizzati per i momenti di vita più disparati: dilettandosi con il paracadutismo, esplorando la città, partecipare a concerti e festival, con i Ray-Ban Stories è sempre stato possibile fotografare con la vista ogni tipo di esperienza, senza alcun genere di impedimento o distrazione superflua. Adesso, i Ray-Ban Stories saranno introdotti in altri Paesi del mondo, e tra le nuove funzionalità verranno inseriti anche i tanto agognati comandi vocali in italiano.

I comandi vocali in italiano tra le nuove funzionalità Ray-Ban Stories

A partire da aprile, i Ray-Ban Stories si aggiorneranno con ulteriori caratteristiche e funzionalità: per quanto riguarda quelle estetiche, nei mercati saranno inserite quattro nuovi colori, tra i quali Round Nero Lucido con lenti grigie Transitions o con lenti marroni e Wayfarer Nero Opaco con lenti grigie o Nero Lucido con lenti marroni. Le lenti andranno inoltre a garantire una visione ottimale in ogni situazione, e avranno 28 combinazioni disponibili per poter scegliere il proprio stile preferito. Oltre a ciò, ad aprile i Ray-Ban Stories aumenteranno i 30 secondi di video registrabili a 60, potendo inoltre alternare la durata massima con le impostazioni dell’app Facebook View.

Sempre ad aprile, nelle nuove funzionalità dei Ray-Ban Stories ci saranno i comandi vocali in italiano e francese, con notifiche sonore quando la batteria dovrà essere caricata, o si avrà poco spazio nella memoria, o anche quando il calore degli occhiali sarà troppo caldo o freddo. I comandi vocali saranno utili a controllare lo stato della batteria e a gestire il sistema multimediale, e daranno la possibilità di telefonare, messaggiare e leggere i messaggi a voce. Infine, è stata progettata una funzionalità hardware per la privacy che permetterà di spegnere gli occhiali in luoghi privati o avvertire gli altri di star riprendendo; tutte le linee guida saranno visibili su un sito dedicato. Il prossimo mese sarà anche dato il via a una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo degli smart glasses. Infine, dal 14 aprile, i Ray-Ban Stories saranno disponibili anche nei negozi in Francia.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie sulla tecnologia e i videogiochi, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming se vi interessa trovare codici di giochi a prezzi scontati.