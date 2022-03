OIES: diventano NFT i primi attestati Esports

NFT e Blockchain sono le parole più utilizzate degli ultimi tempi, grazie anche all’evoluzione del metaverso che sta avvenendo in questo periodo, questo l’OIES lo sa bene ed ha voluto cogliere la palla al balzo. Tramite la collaborazione con HodiePass, prodotto di Silicon Lake, l’osservatorio italiano Esports ha trasferito su Blockchain Bitcoin gli attestati del suo corso di formazione Advanced Esports Programme. Con questa operazione, il lavoro effettuato dall’OIES e le competenze acquisite dagli studenti nei corsi assumono un valore certo ed impossibile da contraffare. Inoltre, possiamo considerare l’osservatorio come prima azienda ad adoperare la tecnologia Blockchain nel settore della formazione.

Un’operazione di alto livello quella della OIES. Portare l’innovazioen di Blockchain ed NFT nel mondo degli Esports e del gaming non era facile, ancor meno portarlo nel mondo della formazione. Il tutto è riuscito soprattutto grazie alla collaborazione siglata con l’innovativa startup Silicon Lake, che ha permesso il trasferimento degli attestati sulla Blockchain Bitcoin. Gli stessi attestati sono stati, poi, rilasciati agli studenti diplomati e resi “fruibili” tramite un link dedicato. Ma quali sono effettivamente i vantaggi di avere un attestato di partecipazione trasformato in NFT?

Sono già 60 gli studenti che dopo aver superato il test dell’Advanced Esports Programme hanno ricevuto il loro attestato. Sono anche i primi ad aver usufruito di questa tecnologia che non era mai stata impiegata nel campo della formazione prima d’ora. Ancora una volta l’OIES dimostra di essere pioniere di tutto il movimento Esports nel nostro Paese.

Questo è un passaggio fondamentale per l’Osservatorio Italiano Esports. Abbiamo portato un elemento innovativo nella formazione e nel settore Esports italiano. Grazie al lavoro straordinario dei nostri partner, gli studenti del nostro corso Advanced Esports Programme saranno i primi ad avere delle competenze certificate in Blockchain. Un attestato in NFT ha un grande valore non solo simbolico, ma rappresenta la certificazione autentica delle competenze acquisite. Questo consentirà alle aziende che cercano personale qualificato di avere uno strumento in più nella valutazione delle competenze dei candidati