Xbox Indie Showcase: annunciato Moonglow Bay

Quest’oggi si è tenuto l’Xbox Indie Showcase, un evento organizzato da Microsoft e dedicato esclusivamente ai videogiochi indipendenti. Durante lo show saranno presenti numerose software house indie molto note che mostreranno a tutti i loro titoli in arrivo sul Game Pass e sulle varie console della famiglia Xbox.

Durante l’evento abbiamo visto diversi indie molto noti, ma ci sono stati anche degli annunci interessanti. Infatti nel corso dell’Xbox Indie Showcase è stato annunciato a sorpresa Moonglow Bay, il nuovo gioco di Coatsink.

Un gioco calmo e rilassato appare all’Xbox Indie Showcase

Coatsink è una piccola compagnia indipendente che nel corso degli anni ha sfornato diversi titoli di successo. Fra i vari prodotti a cui hanno collaborato spiccano nomi come Get Packed, Kingdom Two Crowns e Gang Beasts. Adesso però sembra che la software house voglia puntare a qualcosa di nuovo con Moonglow Bay, il suo nuovo titolo rivelato per la prima volta quest’oggi.

Se volete vedere il nuovo trailer di Moonglow Bay potete farlo tramite il video qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante l'Xbox Indie Showcase.

