It Takes Two: disponibile il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno condiviso con noi il trailer di lancio di It Takes Two, il nuovo titolo di Josef Fares

Annunciato durante l’EA Play del giugno scorso, It Takes Two è il nuovo titolo di Josef Fares, la mente dietro A Way Out, apprezzatissimo ai tempi dell’uscita. Il gioco, basato interamente sull’interazione fra due giocatori, è oggi disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Origin e Steam). It Takes Two cerca di innalzare ancor di più l’innovazione cooperativa che già ci aveva fatto amare A Way Out, permettendo ai giocatori di sperimentare una corsa emozionante da potersi godere sul divano con un amico o direttamente online. Nel titolo impersoneremo Cody e May, una coppia in crisi e in procinto di divorzio che deve imparare a collaborare per superare le loro differenze per fuggire a uno strano mondo in cui si sono trovati intrappolati.

Un incantesimo li ha infatti trasformati in bambole e li ha condotti in un mondo pieno di sfide ed enigmi. Ogni livello, imprevedibile al punto giusto, vi porterà ad affrontare un’esperienza di gioco metaforica unica che tenta di raccontare l’universalità delle relazioni. Cody e May, nel tentativo di sfuggire alle varie trappole che si troveranno davanti, dovranno anche tentare di salvare il loro matrimonio. Vi lasciamo il trailer di lancio che Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno condiviso proprio qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di It Takes Two!

A commentare l’uscita del titolo è arrivato anche il Game Director Josef Fares, che ha affermato:

Questo è un vero punto di svolta: una novità senza precedenti nel genere co-op. Ci saranno momenti in cui il titolo vi divertirà, altri in cui vi farà emozionare ed altri in cui la frenesia del gameplay sarà tale da farvi accelerare il polso. Non vediamo l’ora di sentire cosa ne pensano i fan. Josef Fares

Steve Pointon di Electronic Arts ha invece commentato:

Hazelight va oltre l’innovazione: gli ideatori dei giochi sono dei veri rivoluzionari nell’approccio alla creazione di videogiochi, e costruiscono esperienze in grado di riunire i giocatori in modo originale. Sono in tutti i sensi degli artisti elettronici, e noi siamo onorati di averli supportati nella loro visione stimolante per It Takes Two, un’avventura d’azione che fonde intimamente umorismo, cuore e gameplay in un’esperienza cooperativa senza precedenti. Steve Pointon

Avete visto il trailer di lancio di It Takes Two? Che cosa ne pensate?