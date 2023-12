The Game Awards 2023, svelato il periodo d’uscita di Hellblade 2

Durante i The Game Awards 2023 è stato mostrato un nuovo trailer di Hellblade 2 che ne svela finalmente il periodo d’uscita

Se siete dei fan di Xbox di sicuro non vedrete l’ora di mettere le mani su Senua’s Saga: Hellblade 2. Questo attesissimo titolo è stato annunciato ormai tantissimo tempo fa e fino ad ora non abbiamo avuto modo di vederlo davvero in azione. In occasione dei Game Awards però Microsoft ha finalmente mostrato un nuovo trailer di Hellblade 2 ricco di combattimenti e ha anche svelato il periodo d’uscita.

Hellblade 2 arriva il prossimo anno!

Finalmente abbiamo potuto vedere in azione il nuovo titolo di Ninja Theory grazie al nuovo trailer dei Game Awards. Nel video mostrato durante l’evento infatti abbiamo potuto assistere a diverse sequenze di esplorazione e anche ad alcuni combattimenti che, in base alle immagini mostrate, sembrano essere davvero molto simili a quelli del primo capitolo. Inoltre abbiamo anche avuto modo di osservare ancora una volta l’estrema bellezza grafica del titolo. Se anche voi volete dare un’occhiata al gioco, potete trovare il trailer in calce qui sopra.

La nuova presentazione inoltre ha anche svelato il periodo d’uscita del gioco. A quanto pare l’uscita di Senua’s Saga: Hellblade 2 è attualmente prevista per il 2024. Ovviamente la data d’uscita attualmente è ancora molto generica, ma almeno ora abbiamo un’idea di quando potremo finalmente provarlo.

Senua’s Saga: Hellblade 2 è previsto per un generico 2024 e sarà disponibile su PC e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.