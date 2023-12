The Game Awards 2023, annunciato God of War Ragnarock: Valhalla

Sony e Santa Monica hanno annunciato a sorpresa il DLC Valhalla di God of War Ragnarock durante i The Game Awards 2023

Tra tutte le serie di Sony, quella di God of War è certamente una delle più amate. L’ultimo titolo della serie, God of War Ragnarock, è stato pubblicato a novembre dello scorso anno ma ora sembra che finalmente ci siano delle novità. Durante i TGA infatti è stato annunciato God of War Ragnarock: Valhalla, un nuovo DLC per l’ultimo gioco di Santa Monica Studios.

God of War Ragnarock: Valhalla sarà un’espansione gratuita

Sul palco dei Game Awards abbiamo visto tanti grandi compagnie e ovviamente non poteva mancare anche Sony. L’evento si è aperto con la partecipazione di Christopher Judge, l’attore che da la voce a Kratos, e di conseguenza era probabile vedere qualcosa di legato a lui. Durante l’evento infatti è stato annunciato a sorpresa God of War Ragnarock: Valhalla, il nuovo DLC dell’ultimo capitolo della saga di Santa Monica..

Questa nuova espansione sarà incentrata principalmente sul gameplay e permetterà a Kratos di affrontare una serie di sfide davvero impegnative. In questo DLC infatti potrete finalmente visitare il Valhalla e combattere contro orde di nemici in una sorta di modalità roguelike.

L’espansione sarà completamente gratuita e inoltre sembra che arriverà anche davvero molto presto. Il lancio di Valhalla infatti è previsto per il 12 dicembre, cioè tra meno di una settimana. Se siete interessati al gioco potete dare un’occhiata al trailer di annuncio in calce qui sopra.

God of War Ragnarock è disponibile ora per PS4 e PS5, mentre il DLC arriverà il 12 dicembre.