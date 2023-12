The Game Awards 2023: annunciato OD, il nuovo titolo di Kojima

Durante i The Game Awards 2023 è stato annunciato OD, il nuovo gioco di Kojima creato in collaborazione con Xbox Game Studios

Ormai è tradizione vedere Hideo Kojima fare la sua solita apparizione annua sul palco dei The Game Awards. Il developer giapponese è da tempo un grande amico di Geoff Keighley e di conseguenza non è una sorpresa vederlo all’evento.

Di sicuro molte persone si aspettavano che Kojima si presentasse per mostrare qualcosa di nuovo su Death Stranding 2, ma in realtà non è stato così. A sorpresa infatti è stato annunciato OD, un titolo del tutto nuovo creato in collaborazione con Xbox Game Studios.

Con OD Kojima vuole creare qualcosa di completamente nuovo

Di sicuro molti di voi si ricorderanno del fatto the tempo fa Kojima era interessato a sfruttare la tecnologia cloud di Microsoft per un nuovo progetto. Ora finalmente questo progetto è stato annunciato ma, in pieno stile Kojima, il reveal non è stato affatto chiaro sulla natura del titolo.

OD è un nuovo titolo horror che a detta dello sviluppatore vuole puntare ad offrire ai giocatori qualcosa di mai visto prima. Kojima inoltre ha dichiarato che il titolo sarà una via di mezzo tra un videogioco e un film, e potrebbe addirittura fare parte di un medium del tutto diverso.

Per il momento non conosciamo un periodo d’uscita per OD e nemmeno le piattaforme su cui sarà rilasciato. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.