TGA 2022: annunciata l’uscita di Crash Team Rumble

È stato finalmente annunciato Crash Team Rumble, sarà un multiplayer a squadre in uscita nel 2023

Per diverso tempo alcuni rumor sembravano battere sempre sullo stesso argomento, e cioè che Toys For Bob stesse lavorando ad un qualche spin-off della saga di Crash Bandicoot e che potesse essere annunciato ai The Game Awards 2022. Per tutti i fan della saga la buona notizia è arrivata, infatti è stato annunciato Crash Team Rumble, che dovrebbe vedere la sua uscita nel corso del 2023.

Crash Team Rumble, l’uscita è vicina

Il videogioco, il cui titolo ricordiamo essere proprio Crash Team Rumble, sarà un videogioco multiplayer a squadre e viene descritto come un “epico campionato a squadre basato sulla raccolta di Wumpa Fruit attraverso diverse isole”. Saranno presenti molti personaggi noti del franchise come personaggi giocabili, con le due squadre per l’appunto in battaglia nella raccolta dei Wumpa Fruit.

Ogni squadra dovrà raccoglierne più degli avversari, ma ad attendere i giocatori ci saranno anche altri pericoli presenti nella mappa. Come inizio non sembrerebbe affatto male, e immaginiamo che la notizia della sua uscita possa aver reso felici non pochi fan, ad ogni modo non ci resta che attendere ulteriori notizie che arriveranno nel corso del tempo.

Ricordiamo ai nostri lettori che l'uscita di Crash Team Rumble è fissata per il 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ed Xbox One. Non sembrerebbe quindi prevista, non inizialmente purtroppo, una versione per la piccola ammiraglia di Nintendo, di cui tuttavia è lecito aspettarsi un approdo futuro.