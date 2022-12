Infinity Pool: fuori il trailer della pellicola di Brandon Cronenberg

Un nuovo film sta per aggiungersi alle creazioni di Brandon Cronenberg. Si tratta di Infinity Pool ed il trailer è già disponibile

Mancano poco meno di due mesi al rilascio di un nuovo film, che gli amanti dell’horror potranno apprezzare. Si tratta di Infinity Pool, una nuova pellicola che ha la firma di Brandon Cronenberg, figlio d’arte di David Cronenberg, celebre regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, nonché pioniere del genere body horror. Il nuovo film, che uscirà in America il 27 gennaio sembra contenere le giusta dose di adrenalina e orrore tipiche del genere. Scopriamo più nel dettaglio di che si tratta.

Infinity Pool: trama

Il film racconta di una ricca coppia in vacanza, James ed Em. La destinazione che hanno scelto per il loro viaggio è un meraviglioso resort sull’isola di La Tolqa. Per i due si prospettano giorni incredibili: il mare è meraviglioso, in cielo non c’è una nuvola e l’accoglienza dello staff li fa sentire come in paradiso. Tutto cambia quando Gabi, la loro guida, li convince ad allontanarsi dagli spazi protetti del loro villaggio, per avventurarsi in quella che è la vera vita dell’isola. Un violento incidente costringerà James ed Em a confrontarsi con le leggi di La Tolqa. Scopriranno che qualsiasi crimine lì è punito con la pena di morte e l’unico modo per salvarsi è la ricchezza; solo così avranno l’opportunità di scegliere una copia di sé stessi, che morirà al posto loro.

Il cast

Nel nuovo horror, James ed Em saranno interpretati rispettivamente da Alexander Skarsgård, già visto in The Northman (2022) e Cleopatra Coleman apparsa invece in All’ombra della luna (2019). Mia Goth (Suspiria, 2018) vestirà invece i panni della guida Gabi. Nel cast anche Jalil Lespert (Una relazione, 2021), Thomas Kretschmann, che sarà presente anche in Indiana Jones e la Ruota del Destino (2023), Amanda Brugel (The Handmaid’s Tale, 2017), Caroline Boulton e John Ralston (Finché morte non ci separi, 2019).

Infinity Pool, scritto dallo stesso Brandon Cronenberg, sarà presentato al Sundance Film Festival prima della sua uscita.

