TGA 2022: svelato Hades 2 con trailer di annuncio

I The Game Awards 2022 aprono le danze svelando a grande sorpresa Hades 2, accompagnato dal trailer d’annuncio tutto da scoprire

Supergiant Games è stata la prima a mostrare il suo nuovo gioco durante i The Game Awards 2022 e ha annunciato a grande sorpresa Hades 2 con un fantastico trailer. Sì, il seguito del suo acclamato rogue-lite è realtà e si preannuncia un’avventura indimenticabile. Questa volta avremo la Principessa degli Inferi come protagonista, pronta ad affrontare ondate di temibili nemici infernali lungo il suo cammino.

Hades 2 svelato durante l’evento con un trailer scoppiettante

Nel trailer di Hades 2 possiamo notare che il gameplay è molto simile all’originale: un hack-and-slash rogue-lite isometrico molto adrenalinico. Il nuovo personaggio brandisce due pugnali e potrà ottenere diversi potenziamenti e benedizioni da divinità mitologici come Apollo, Nemesis e altri. Kronos sembra essere il principale antagonista di questo nuovo capitolo e Ade è in catene senza sapere chi è il colpevole. Come il primo capitolo, il gioco sarà un’esperienza rapida, reattiva e meravigliosa proprio come il suo predecessore.

Hades 2 verrà rilasciato in early access e oltre a questo non si hanno altre informazioni a riguardo. Anche su quali piattaforme uscirà resta un mistero, considerando però l’estrema somiglianza del gioco al primo capitolo, si presume uscirà su tutte le console di questa generazione e su PC. Sicuramente altri dettagli arriveranno nel 2023 quindi non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Supergiant Games per saperne di più. Non avete mai sentito parlare di questo gioco e volete prima recuperare il primo capitolo? Scopritelo nella nostra recensione dettaglia a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete soddisfatti dei giochi annunciati durante i The Game Awards 2022?