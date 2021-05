tri-Ace, lo studio di Star Ocean, lavora ad un nuovo RPG per PS5

Il team dietro al brand di Star Ocean, Valkyrie Profile, e Resonance of Fate, sta reclutando personale per un nuovo RPG diretto a PS5. Stando ad un post Twitter, riproposto anche dal portale Gematsu, tri-Ace è attualmente in cerca di artisti 3D VFX. Si tratta senza dubbio di una notizia decisamente interessante per tutti i possessori della nuova console da gioco Sony, data la qualità e la particolarità che da sempre contraddistinguono le produzioni dello studio giapponese.

L’annuncio relativo alle figure professionali da impegnare nello sviluppo di questo nuovo gioco di ruolo per PlayStation 5, inoltre, sottolinea come tri-Ace non intenda adottare un engine commerciale, già disponibile, ma abbia intenzione di sviluppare un proprio motore. Ovviamente, continua l’annuncio, tutto è mirato a proporre un’esperienza tecnica degna del nuovo hardware da gioco per cui il titolo è previsto.

tri-Ace is hiring 3D VFX artists. "Why not work with us to create future action RPGs with the high-quality and exhilarating presentation of next-gen consoles?"

Also: "We don't wait for commercial engines to support new platforms like PS5, we develop [the engine] ourselves." https://t.co/eiCyyTRfqV

— Gematsu (@gematsucom) May 24, 2021