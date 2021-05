Hood Outlaws & Legends: i requisiti della versione PC

Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Hood Outlaws & Legends, il PvPvE di Sumo Digital recentemente arrivato su tutte le piattaforme

Vi abbiamo già ampiamente parlato di Hood: Outlaws and Legends nella nostra recensione dedicata, che potete raggiungere cliccando qui. Il titolo è un nuovo PvPvE di Sumo Digital, disponibile già da qualche tempo su PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One e PC a prezzo budget. Incentrato sulla leggenda di Robin Hood, il gioco fa il suo dovere: intrattiene. Specialmente se giocato in party con qualche amico, Hood: Outlaws and Legends è tremendamente divertente e riesce a far accantonare i tanti problemi tecnici e di bilanciamento che lo attanagliano al lancio. Speriamo che, comunque, con le prossime patch i ragazzi di Sumo Digital sappiano dargli l’amore e l’apprezzamento che merita.

Il titolo è, come abbiamo detto, disponibile anche su PC e se ne volete acquistare una chiave a prezzo vantaggioso vi rimandiamo alla pagina dedicata di InstantGaming, che potete trovare cliccando qui. Sumo Digital ha anche divulgato i requisiti minimi e raccomandati per giocarlo su PC. In generale, Hood: Outlaws & Legends ha bisogno di 20 GB di spazio libero per l’installazione. Inoltre, è stato dato supporto al ray tracing sin dal lancio e al DLSS con un update post-lancio. Vediamo insieme i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Hood: Outlaws & Legends.

Vediamo insieme i requisiti minimi e raccomandati per Hood: Outlaws & Legends su PC

Qui sotto trovate i requisiti minimi di sistema per far girare il gioco a 1080 con dettagli bassi e Frame Rate a 40FPS:

Sistema Operativo : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); Processore : AMD FX6300 X6 | Intel Core i5-3570K

: AMD FX6300 X6 | Intel Core i5-3570K RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda grafica : 2GB VRAM, Radeon HD 7870 | GeForce GTX 660

: 2GB VRAM, Radeon HD 7870 | GeForce GTX 660 DirectX: 12

Terminiamo, invece, con i requisiti raccomandati per far girare Hood: Outlaws & Legends a 1080p con dettagli massimi e 60FPS:

Sistema Operativo : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) Processore : AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-8600K

: AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-8600K RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda grafica : 6GB VRAM, Radeon RX 590 | GeForce GTX 1060

: 6GB VRAM, Radeon RX 590 | GeForce GTX 1060 DirectX: 12

Stando a questi requisiti, riesce il vostro PC a far girare Hood: Outlaws and Legends? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!