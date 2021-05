Intel Meteor Lake: Tape-in per le CPU a 7 nm

I processori Intel Meteor Lake saranno realizzati a 7 nm e rappresenteranno la 14° generazione della casa di Santa Clara. Alla fine è stato confermato ufficialmente il Tape-in

Tape-in è un termine relativamente nuovo usato per design non monolitici. Intel Meteor Lake sarà uno di questi progetti in quanto presenta diversi processi di produzione e sarà assemblato utilizzando la tecnologia Intel Foveros. Questa tecnologia è stata sviluppata per far fronte ad un bisogno molto sentito nell’industria del silicio. Come ben sappiamo oggi i chip contengono miliardi di transistor combinati insieme in migliaia di micro-strutture logiche. Tutti questi componenti devono essere tra loro collegati fisicamente tramite dei conduttori. Proprio la connessioni intra ed inter die sono responsabili di un grande consumo di area. Oltretutto limitano le prestazioni perché sviluppano calore ed effetti parassiti. Intel con il suo Foveros 3D package è in grado di impilare i die e collegarli tra loro grazie a contatti face-to-face.

Oggi Intel ha confermato che il compute tile di Meteor Lake ha completato il Tape-in, il che significa che il progetto dei singoli componenti interni è completo e può ora cominciare lo sviluppo dell’intero chip. Si dice che l’architettura Intel Meteor Lake alimenterà la serie Core di 14a generazione, prevista dopo Raptor Lake, un successore di Alder Lake. Ci sono molti nomi in codice utilizzati da Intel e sicuramente stanno accadendo molte cose in Intel in questo momento.

Great way to start the week! We are taping in our 7nm Meteor Lake compute tile right now. A well-deserved celebration by the team on this milestone. #IAmIntel #Innovation pic.twitter.com/oHYhFvo3iF — Gregory M Bryant (@gregorymbryant) May 24, 2021

Intel Meteor Lake: 7 nm e CPU ibrida?

Intel ha confermato che Meteor Lake è un prodotto che vedrà luce nel 2023 e presenterà un nodo di processo SuperFin avanzato a 7 nm, come già anticipato dal CEO dell’azienda, Pat Gelsinger, durante un evento online qualche mese fa:

Includerà ‘Meteor Lake’ per i client e ‘Granite Rapids’ per i data center. Sia Meteor Lake che Granite Rapids usufruiranno di tiles costruiti con architettura Intel 7 nm. Per la nostra roadmap del 2023, tenteremo di fare leva sui nostri rapporti con TSMC per consegnare ulteriori CPU di punta per i nostri clienti che utilizzano soluzioni client e data center. Questa è la forza dell’unione tra il nostro nuovo modello di produzione IDM 2.0, che prevede un approccio modulare al design, e le tecnologie di packaging di Intel, che attualmente non ha rivali nell’industria.

Si dice che manterrà un approccio ibrido come Alder Lake, utilizzando il core di Redwood Cove per la parte ad alte prestazioni e le architetture “Next Mont” per quelli ad elevate prestazioni. Sarà la quarta serie di prodotti Intel a presentare un ibrido di core ad alte prestazioni e ad alta efficienza. Si dice che la serie sia l’ultima a supportare il socket LGA1700, il quale dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno con schede madri della serie 600 per CPU Alder Lake. I nuovi chipset inoltre introdurrà anche il supporto alle più recenti tecnologie come le RAM DDR5 e PCIe 5.0 per un PC future-proof con prestazioni su di un altro livello rispetto alle soluzioni attuali. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!