Chat GPT-4: ecco tutte le novità

OpenAI ha recentemente presentato il nuovo Chat GPT-4, pieno di novità e strabilianti funzioni, mettetevi comodi e scopriamole tutte

ChatGPT è un grande modello di linguaggio sviluppato da OpenAI, basato sull’architettura GPT-3.5. Esso utilizza l’apprendimento automatico per generare testo coerente, sia a breve che a lungo termine, in risposta a diverse domande o input dell’utente. ChatGPT ha una vasta conoscenza su diversi argomenti, inclusi scienze, tecnologia, arte, cultura, e molti altri. Grazie alla sua capacità di imparare dai dati e di adattarsi continuamente all’input degli utenti, ChatGPT rappresenta una soluzione innovativa per la comunicazione tra macchine e persone. In questi ultime settimane è stato rilasciato Chat GPT-4, la nuova frontiera dell’AI.

Chat GPT-4: cosa c’è di nuovo?

ChatGPT 4 è l’ultima versione dell’assistente virtuale di scrittura, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per generare testo in modo automatico e naturale. Grazie all’utilizzo di modelli di linguaggio avanzati, ChatGPT 4 è in grado di elaborare il contesto e di produrre risposte ancora più coerenti e precise rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, la nuova versione offre maggiori opzioni di personalizzazione e una maggiore flessibilità nell’interazione con gli utenti, rendendo l’esperienza di scrittura ancora più intuitiva e soddisfacente. ChatGPT 4 supporta anche molte lingue diverse e offre nuove funzionalità per la generazione di testo creativo, rendendolo uno strumento sempre più versatile e potente per le esigenze di scrittura di professionisti e appassionati.

Di seguito abbiamo voluto concentrare quelli che ci sembrano essere i punti fondamentali di questa nuova AI:

Capacità di generare contenuti ancora più naturali e coerenti grazie all’uso di modelli di linguaggio più avanzati rispetto alle versioni precedenti.

Miglioramenti nell’elaborazione del contesto, che consentono a ChatGPT 4 di comprendere meglio il significato di una frase o di un intero testo.

GPT-4 è in grado di risolvere problemi difficili con maggiore precisione, grazie alle sue più ampie conoscenze generali e capacità di problem solving.

Possibilità di personalizzare ulteriormente le risposte di ChatGPT 4 attraverso l’aggiunta di informazioni sul contesto o di istruzioni specifiche.

Maggiore flessibilità nella gestione delle richieste degli utenti, con la possibilità di utilizzare input multipli e di combinare diverse modalità di interazione.

Supporto per una vasta gamma di lingue, tra cui molte lingue non latine come cinese, giapponese e coreano.

Nuove funzionalità per la generazione di testo creativo, come la scrittura di poesie e la creazione di storie interattive.

Miglioramenti nell’efficienza e nella velocità di elaborazione delle richieste degli utenti, grazie all’utilizzo di tecniche di ottimizzazione del modello.

Una versione DEMO disponibile | Chat GPT-4

Reg Brockman, il co-fondatore e presidente di OpenAI, ha recentemente condiviso un video dimostrativo per mostrare ai potenziali utenti alcuni dei possibili scenari applicativi di GPT-4. Nel video, Brockman ha illustrato come sia possibile creare uno schema a mano su un’agenda, scattarne una foto e inviarla a GPT-4 come input, il quale è in grado di elaborare anche immagini. Il modello analizzerà il contenuto dell’immagine e lo trasformerà in un sito web funzionante, implementando esattamente ciò che l’utente ha immaginato sulla carta. Questo esempio dimostra la vasta gamma di possibili utilizzi di questa tecnologia e come OpenAI consideri questo strumento come un facilitatore per le idee degli innovatori.

Cosa ne pensate di questa tecnologia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.