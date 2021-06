5 modi per acquistare Bitcoin: investimenti digitali a portata di mano

In questo articolo vedremo in modo semplice e rapido come è possibile acquistare Bitcoin per entrare nel mondo delle criptovalute e provare a racimolare qualche guadagno

I Bitcoin e le criptovalute in generale sono sulla bocca di tutti da diverso tempo. Qualche anno fa infatti la più famose tra di essere, il Bitcoin, ha cominciato ad attirare l’attenzione degli investitori che hanno cominciato ad utilizzarlo negli scambi commerciali come avviene per le materie prime come oro o petrolio. Questo ha aumentato di molto il valore della criptovaluta che dai circa 600 dollari di valore iniziale è passato ai circa 30.000 odierni, con diverse fluttuazioni nel corso del tempo. Oggi è famoso in tutto il mondo ed è fonte di grande interesse per chi vuole provare ad investire in questo settore. Se siete alle prime armi con le criptovalute, siete nel posto giusto! Vedremo in questo articolo 4 modi per acquistare Bitcoin.

Introduzione

Una criptovaluta ha la stessa funzione di una valuta tradizione ovvero quella di rappresentare un metodo universale per rappresentare il “valore” in modo da facilitare gli scambi commerciali. Al posto di barattare l’auto nuova con 1000 pecore, tiriamo fuori il libretto degli assegni. Mentre lo scambio di moneta tradizionale è gestito tramite oggetti fisici – banconote e monete – il cui possesso è sufficiente ad acquisirne il valore, le criptovalute non hanno una dimensione fisica, ma tutti i possessori e gli scambi vengono memorizzati in grandi registri chiamati blockchain. In sostanza si possiedono x Bitcoin se nella block-chain c’è scritto così. Le blockchain sono sistemi crittografici estremamente sicuri e proprio per questo il Bitcoin è stato inizialmente apprezzato.

Ma come si accede alla block-chain? Questo è proprio quello che spiegheremo tra poco. Prima di tutto occorre utilizzare un wallet. Si tratta di un programma (scaricabile sul PC o fruibile via web) che permette di acquistare i Bitcoin e di accedere alla blockchain. Infatti la prima cosa che fa un wallet è quello di assegnare all’utente un indirizzo Bitcoin, un codice anonimo che identifica l’utente nella blockchain e che gli permette di scambiare la criptovalute, una sorte di IBAN. Il wallet contiene i Bitcoin o meglio contiene delle chiavi crittografiche che tengono “bloccati” le criptovalute che possedete impedendo agli altri di utilizzarli, come se fossero in una cassetta di sicurezza. Quindi assicuratevi che il wallet sia conservato al sicuro: chi possiede il wallet, controlla i vostri Bitcoin. Dopo questo operazioni preliminari si può comicniare ad acquistare Bitcoin.

5 modi per acquistare Bitcoin: Minare

Partiamo da questo che è il modo più complesso. La gestione della blockchain richiede tantissima potenza computazionale per garantire la sicurezza degli scambi monetari virtuali. Per questo motivo è affidata a dei volontari che mettono a disposizione i loro PC (all’inizio, oggi esistono le mining farm con centinaia di computer all’opera) per poter svolgere i calcoli necessari. Per questo servigio si riceve una ricompensa in BitCoin, generati ex-novo aumentando la quantità massima disponibile. La ricompensa è molto bassa, ma, se la corrente elettrica costa poco e facendo girare il computer per tutto il giorno, si riesce ad ottenere un guadagno. Fate attenzione però: la quantità massima di Bitcoin è limitata, questo significa che le ricompense vengono gradualmente diminuite e quindi minare tra un paio d’anni potrebbe essere meno vantaggioso. Potrebbe. Dipende dal valore di mercato della criptovaluta.

5 modi per acquistare Bitcoin: Siti specializzati

Ma se non siete appassionati di hardware o semplicemente non potete permettervi un grosso investimento iniziale – servono infatti PC potenti per minare e poi il costo dell’energia elettrica in Italia è un grosso ostacolo – allora potete utilizzare dei siti specializzati come Kriptomat. In sostanza questi siti, di norma sotto pagamento di una piccola tariffa per ogni transazione, permettono di acquistare e vendere Bitcoin. Come? Basterà registrarsi al portale, inviare del denaro in Euro e si riceverà il corrispettivo in Bitcoin da aggiungere al prorpio wallet. Molti siti integrano al loro interno la possibilità di gestire il proprio wallet, rendendo il tutto molto semplice ed intuitivo. Pochi click sono sufficienti per acquistare dei Bitcoin!

5 modi per acquistare Bitcoin: ATM

Esistono, specie nelle grandi città, degli sportelli automatici simile in tutto e per tutto a dei Bancomat che permettono di introdurre denaro contante o anche la propria carta di credito e per ottenere in cambio l’equivalente in Bitcoin sul proprio wallet. Basterà essenzialmente inserire il proprio indirizzo Bitcoin allo sportello ed il gioco è fatto.

5 modi per acquistare Bitcoin: Scambi tra privati

Esistono i cosidetti exchange. Funzionano come dei siti di annunci e permettono ai privati di vendere e acquistare Bitcoin direttamente gli uni con gli altri. Infatti è sufficiente utilizzare i codici dei wallet per confermare la transazione ed il gioco è fatto. Lo svantaggio è che non sempre è facile trovare l’offerta che fa a caso nostro e non si può possono acquistare o vendere quantità arbitrarie di criptovaluta. Però è molto comodo ed in genere le commissioni sono inferiori. Ovviamente si può anche decidere di accettare pagamenti in Bitcoin con questa modalità se si è un esercente.

5 modi per acquistare Bitcoin: App per smartphone

Infine, dato che ormai i nostri smartphone sono dei veri e proprio compagni di vita e raccolgono tutte le nostre informazioni (anche bancarie), non c’è motivo per cui non si possano utilizzare delle app per acquistare Bitcoin. Infatti molti siti sono accessibili anche tramite app per smartphone ed esistono applicazioni che fanno da wallet. Sono molto comode perchè sarà possibile approvare velocemente delle transazione semplicemente scansionando il QR code che contiene l’indirizzo del wallet per esempio.

Attenzione!

Acquistare Bitcoin può essere un buon investimento, ma come ogni azione finanziaria basata sulla speculazione è soggetta a grandi rischi quindi state molto attenti a come utilizzate i vostri risparmi. Inoltre con il crescere della popolarità della criptovaluta sono aumentate anche le truffe legate ad essa. Fate quindi molta attenzione perché la blockchain è sicura, ma l’esterno no! Dalla sezione web è social è tutto, continuate a seguirci!