Rugby 22: mostrato un nuovo video di gameplay

Rugby 22 è il nuovo e tanto atteso gioco sul football attualmente in sviluppo da parte di Eko Software. Il titolo sarà disponibile dal 27 gennaio e, dato che questa data così importante è ormai molto vicina, la compagnia ha deciso di mostrare ai fan un nuovo video davvero molto eccitante. Recentemente infatti Nacon ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale un nuovo video di gameplay di Rugby 22!

Tante novità nel nuovo gameplay trailer di Rugby 22

Rugby 22 offre ai giocatori tutti gli elementi che compongono il rugby moderno: squadre ufficiali riconosciute, cambiamenti tattici prima e durante la partita, opzioni di gioco pod, passaggi dopo il contatto e combinazioni. Il nuovo trailer del gioco però ha svelato anche tante nuove caratteristiche davvero interessanti. Qui di seguito troverete un riepilogo delle principali novità di cui si è parlato in questo nuovo video:

Comandi di gioco ottimizzati Riprogettato per un’esperienza di gioco ancora più reattiva e intuitiva, Rugby 22 integra un nuovo sistema di controllo per eseguire tocchi, ruck e maul come un vero professionista della palla ovale!

Un miglioramento del comportamento dell’IA Per un’esperienza di simulazione ancora più piacevole, l’IA è stata ottimizzata dai team di Eko Software per adattarsi ancora meglio alle scelte tattiche dei giocatori. I vostri giocatori si posizioneranno e reagiranno in modo più realistico, mentre i vostri avversari faranno scelte migliori.

Una nuova modalità di difficoltà più complessa Infine, è stata aggiunta una nuova modalità di difficoltà per offrire ai giocatori un’opposizione più solida e una sfida più difficile una volta che hanno acquisito padronanza del gioco.



Rugby 22 sarà disponibile dal 27 gennaio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.