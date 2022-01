Annunciata la Switch Retail Edition di Grand Mountain Adventure: Wonderlands

Microids ha recentemente annunciato la Switch Retail Edition di Grand Mountain Adventure: Wonderlands, il suo nuovo gioco open world di sci e snowboard

Sviluppato dallo studio svedese Toppluva, Grand Mountain Adventure: Wonderlands è un gioco open-world di sci e snowboard in cui è possibile esplorare intere montagne, con centinaia di sfide da scoprire e in cui competere. Con oltre 8 milioni di giocatori fino ad oggi, il gioco arriva finalmente anche su Steam e Nintendo Switch. Questa versione ampliata e rielaborata presenta una grafica notevolmente migliorata, un’IA più realistica, il multiplayer locale, nuove montagne e molto altro ancora. Ormai non manca troppo tempo all’uscita di Grand Mountain Adventure: Wonderlands e come se non bastasse Microids ha recentemente annunciato la Switch Retail Edition.

Tanti contenuti nell’edizione fisica di Grand Mountain Adventure

Recentemente Microids Indie ha presentato il contenuto dell’edizione retail di Grand Mountain Adventure: Wonderlands per Nintendo Switch. Questa versione del titolo è già preordinabile e oltre al gioco base includerà anche diverse aggiunte molto gradite. Qui di seguito troverete tutti i contenuti presenti in questa edizione del gioco:

Grand Mountain Adventure: Wonderlands

Una spilla con il logo del gioco

Adesivi a tema

Due cartoline che raffigurano alcune piste da sci

La versione digitale del titolo uscirà il 10 marzo su Nintendo eShop e PC (Steam), ma fino ad ora non si sapeva molto dell’edizione fisica. Fortunatamente però Microids ha confermato che l’uscita della versione retail per Switch di Grand Mountain Adventure: Wonderlands coinciderà con quella digitale.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands sarà disponibile per PC e Nintendo Switch a partire dal 10 marzo. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.