Roblox: i server stanno per tornare online!

Pare che i problemi che hanno afflitto Roblox negli scorsi giorni si stiano finalmente risolvendo: grazie ad un comunicato ufficiale pubblicato dagli sviluppatori, è previsto che i server tornino a breve online. Vediamo di seguito quando!

Risale a giovedì la notizia secondo la quale i server di Roblox sono andati in down. Ciò quindi ha comportato vari disagi nella community, in quanto il gioco è rimasto inaccessibile per ben 3 giorni finora ed è tuttora ingiocabile. A quanto pare però, dopo il silenzio assordante degli sviluppatori che non hanno voluto spiegare il motivo dietro a questo problema, è stato ufficialmente annunciato che a breve, nella giornata di oggi, i server di Roblox torneranno online, e i giocatori potranno quindi ricominciare a giocarci.

Quando torneranno online di preciso i server Roblox?

L’annuncio è arrivato tramite un una mail inviata dalla società a The Verge, nella quale è stato spiegato che l’interruzione ha comportato una crescita del numero di server nei data center e non è stata dovuta a picchi di traffico o a casi particolari. È stato inoltre aggiunto che è previsto che i server di Roblox tornino online alle ore 21 di questa sera, 1 novembre 2021.

Il CEO di Roblox, David Baszucki, ha poi scritto in un post sul blog che la società avrebbe pubblicato un resoconto del problema e che avrebbe adottato misure per evitare che avvenga questo tipo di interruzione in futuro. Ha inoltre dichiarato quanto segue:

Per quanto ne sappiamo, non c’è stata alcuna perdita di dati sulla persistenza dei giocatori e l’esperienza di Roblox dovrebbe ora essere tornata alla completa normalità. Siamo grati per la pazienza e il supporto dei nostri giocatori, dei nostri sviluppatori e dei nostri partner durante questo periodo

Quick update as we work to get things back to normal. We are incrementally bringing regions back online. — Roblox (@Roblox) October 31, 2021

Per chi non fosse rimasto al corrente, i server di Roblox sono andati in down a partire da giovedì scorso, e sono rimasti inaccessibili finora (cosa grave per un gioco che conta 40 milioni di giocatori giornalieri). Nonostante qualche aggiornamento sporadico da parte degli sviluppatori, non c’è stata nessuna spiegazione ufficiale sulla natura del problema o su cosa potesse averlo causato, portando i fan a fare speculazioni sulle possibili motivazioni.

