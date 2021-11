Call of Duty: Vanguard, leak di 20 minuti di gameplay di Zombies

In attesa dell’arrivo di Call of Duty: Vanguard nel corso di questa settimana, 20 minuti di gameplay della modalità Zombies sono stati vittima di leak

Il franchise di Call of Duty sta nuovamente per espandersi nel corso di questa settimana. Vanguard arriverà il 5 novembre su PC. PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e vi abbiamo già dato le nostre prime impressioni tramite un’anteprima basata sulla versione beta di qualche tempo fa, la trovate cliccando qui. Una delle modalità più attese dai fan del brand è sicuramente Zombies, mostrata con un trailer di reveal lo scorso mese, sviluppata da Treyarch invece che da Sledgehammer Games, che si sta occupando della Campagna e della modalità Multigiocatore. Annunciata come prequel narrativo di quella presente un Black Ops Cold War, la modalità Zombies di Vanguard riprenderà l’arco di storia del Dark Aether, per approfondire ancora di più la lore e innovare maggiormente il gameplay che ha reso famoso la modalità sin dai tempi di World at War.

Come già accaduto per il trailer di reveal, nelle scorse ore circa 20 minuti di gameplay della modalità Zombies sono stati vittima di leak. Il video, che vi lasciamo a metà articolo, è in realtà una ripresa off-screen, quindi non aspettatevi chissà quale qualità visiva. Dà comunque la possibilità di gettare un’occhiata piuttosto estesa a quelle che sono le meccaniche introdotte da Treyarch, e rende anche bene l’idea dei passi avanti fatti rispetto a Black Ops Cold War. Vi lasciamo al video.

Call of Duty: Vanguard, Zombies nuovamente vittima di leak, ecco 20 minuti di gameplay!

Vanguard sembra voler essere un nuovo punto di partenza per il franchise, nella sua totalità. Negli scorsi giorni, alcuni scrittori del titolo hanno anche espresso la volontà di crearne due sequel. Staremo a vedere, il prossimo 5 novembre, se effettivamente la qualità gettata da Treyarch e da Sledgehammer in questo nuovo Call of Duty sarà all’altezza delle aspettative.

Avete visto il video leak di 20 minuti di gameplay della modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard? Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!