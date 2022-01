Hot Wheels Unleashed: annunciata la Design Battle

Tramite un comunicato stampa diffuso di recente, Mattel e Milestone hanno annunciato ufficialmente la Hot Wheels Unleashed Design Battle, un contest in cui i giocatori di tutto il mondo potranno progettare una livrea tramite l’editor in-game. Vediamo di seguito i dettagli, insieme all’importante premio per il vincitore.

Dal lancio ufficiale avvenuto il 30 settembre 2021, Hot Wheels Unleashed ha già totalizzato più di un milione di copie vendute. Che sia grazie alla potenza del brand di Mattel o grazie alla qualità del racing game offerta dal lavoro di Milestone, l’informazione ci viene fornita da un comunicato stampa ufficiale diffuso nelle scorse ore. Tramite tale comunicato è stato inoltre annunciato ufficialmente Hot Wheels Unleashed Design Battle, un contest a cui potranno partecipare i giocatori di tutto il mondo, con in palio un premio alquanto prestigioso.

Hot Wheels Unleashed: tutti i dettagli della Design Battle

Le regole di Design Battle sono molto semplici: i partecipanti dovranno progettare una livrea per il modello di automobile Hot Wheels Rodger Dodger utilizzando l’editor in-game. Il vincitore riceverà un premio prestigioso: vedrà la propria Rodger Dodger trasformata in un vero giocattolo Hot Wheels (scala 1:64) disponibile per l’acquisto in tutto il mondo a partire da dicembre 2022. Per avere un’idea migliore di che cosa si tratta, e per ispirare la vena creativa della community, di seguito potrete vedere il lavoro di Van Orton Design, un duo di designer italiani.

Si può partecipare al contest fin da adesso fino al 14 febbraio 2022, su tutte le piattaforme per cui è disponibile il gioco (quindi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Switch). Il modello vincente verrà scelto da una giuria composta da figure di spicco della dirigenza di Mattel, ovvero Ted Wu, Bryan Benedict, Bryan Benedict e Jerry Thienprasiddhi. Potete consultare la FAQ e il regolamento nel dettaglio sul sito ufficiale di Hot Wheels Unleashed.

Per rimanere aggiornati su Hot Wheels Unleashed (qui la nostra recensione) e su tutti i titoli del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK.