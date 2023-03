Resident Evil 4 Remake: la modalità mercenari arriva tra poco

La tanto amata modalità mercenari di Resident Evil 4 arriverà molto presto anche nel nuovo remake sotto forma di DLC gratuito

Oggi è sicuramente un grande giorno per tutti gli amanti della saga di Resident Evil, dato che finalmente è stato pubblicato il remake del quarto capitolo. Ovviamente tutti i fan della serie adorano la storia di Leon e Ashley, ma oltre alla campagna principale nel gioco è presente anche un’altra modalità davvero amata: mercenari.

Purtroppo questa modalità extra al momento non è presente nel nuovo remake di Capcom, ma per fortuna la situazione cambierà presto. La compagnia infatti ha dichiarato e mercenari sarà rilasciato molto presto sotto forma di DLC gratuito per Resident Evil 4 Remake.

Mercenari vi farà affrontare orde di nemici anche nel remake di Resident Evil 4

I fan di vecchia data di Resident Evil 4 staranno di sicuro sentendo la mancanza della modalità mercenari nel remake, ma per fortuna fra non molto questo grande vuoto sarà finalmente colmato. Capcom infatti ha dichiarato che questo amatissimo minigioco sarà disponibile gratuitamente per tutte le piattaforme dal 7 aprile, cioè fra sole due settimane.

Mercenari è una modalità extra in cui i giocatori dovranno sconfiggere nemici e boss per guadagnare il maggior numero possibile di punti prima di evacuare la zona a bordo di un elicottero. Nella versione originale era possibile utilizzare cinque personaggi diversi che si contraddistinguevano anche per l’equipaggiamento, ma al momento non sappiamo se saranno tutti presenti già dal 7 aprile. Di sicuro all’inizio sarà possibile giocare con Leon ma, considerando come hanno gestito la modalità mercenari di Resident Evil Village, gli altri personaggi potrebbero essere rilasciati in un secondo momento.

Resident Evil 4 Remake è disponibile ora per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S.