Corsair: presentato il nuovo Xeneon 27QHD240 OLED

Corsair ha da poco presentato il nuovo monitor Xeneon 27QHD240 OLED, pensato per rivoluzionare il gaming su questi pannelli

Corsair, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha presentato l’ultimo modello della sua linea di monitor gaming ad alte prestazioni, lo Xeneon 27QHD240 OLED. Questo schermo combina la più recente tecnologia per display LG OLED con lo stile e le prestazioni che hanno reso famoso il marchio statunitense, per offrire livelli di nero eccezionali, pixel OLED autoilluminanti ed una frequenza di aggiornamento ultraveloce a 240 Hz, il tutto nel popolare formato 2560 x 1440 da 27 pollici, per visualizzare al meglio qualsiasi contenuto del PC.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo Corsair Xeneon 27QHD240 OLED

Questo monitor vanta un avveniristico pannello OLED di 3ª generazione equipaggiato con tecnologia META, dotata di Micro Lens Array (MLA). Questa tecnologia assolutamente innovativa utilizza una lente focale per migliorare la luminosità di ogni pixel, riuscendo ad ottimizzarla ben oltre le precedenti versioni di pannelli OLED. Inoltre, l’HDR10, il rapporto di contrasto 1.500.000:1, la luminosità di picco fino a 1.000 nit ed il gamut colore DCI-P3 al 98,5% assicurano che le luci più luminose, i dettagli più scuri ed i colori dalle sfumature più ricche siano riprodotti magnificamente.

Lo schermo vanta tempi di risposta incredibilmente rapidi, che superano ampiamente quelli dei monitor gaming delle generazioni precedenti. La frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, i tempi di risposta di 0,03 ms ed i tempi di attivazione/disattivazione pixel di 0,01 ms consentono di eliminare praticamente tutti gli artefatti dovuti al motion blur. Tutto ciò assicura prestazioni gaming all’avanguardia, grazie anche alla compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Che il vostro setup includa solamente il PC o anche una console, lo Xeneon 27 OLED dispone di tutte le connessioni di cui potreste avere bisogno. Due porte HDMI 2.1, una porta DisplayPort 1.4 ed una porta di ingresso USB Type-C DP Alt-Mode consentono di collegarti fino a 4 dispositivi differenti contemporaneamente.

I controlli disponibili nella parte anteriore includono anche un innovativo sensore di prossimità, per consentirvi di accedere facilmente al pulsante di accensione ON/OFF e a quello per selezionare la sorgente di ingresso, ed è dotato inoltre di un controller joystick per la visualizzazione OSD (On Screen Display) dei controlli su schermo.

Come per il Flex 45 OLED, anche questo monitor è dotato di funzioni di protezione da burn-in, che prevengono la formazione di artefatti grafici anche dopo un uso prolungato di overlay, UI o elementi statici del sistema operativo, ed è dotato di garanzia completa Zero Burn In e Zero Dead Pixel di tre anni. Questo monitor sarà in vendita a partire da maggio 2023 sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati. Ad oggi però non si conosce ancora il suo prezzo. Cosa ne pensate di questa nuova periferica? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!