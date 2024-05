Marvel Rivals: un datamine rivela già roster e arene

Sebbene manchi ancora un giorno alla closed alpha di Marvel Rivals, il gioco è già stato sottoposto al datamine che ne ha rivelato anche l’intero roster. Tutti i personaggi giocabili, nonché i vari NPC di rito, sono dunque stati rivelati. Il medesimo discorso si applica naturalmente anche agli scenari dove avverranno gli scontri, ma naturalmente sarete maggiormente curiosi di scoprire quali eroi ha scelto il team di sviluppo e publisher NetEase Games. Sebbene i personaggi giocabili annunciati in precedenza hanno già file nel gioco, qui fanno capolino altri non confermati finora, come Squirrel Girl, Mr. Fantastic, Venom ed altri ancora. Nella lista completa del tweet qui sotto possiamo vedere infatti anche Hulk, Punitore, Tempesta, Loki, Torcia Umana, Dottor Strange, Mantis, Occhio di Falco, Capitan America, Rocket Raccoon, Hela, Cloak e Dagger, Pantera Nera, Groot, Ultron, Magik, Moon Knight, Luna Snow, Vedova Nera, Iron Man, Spider-Man, Scarlet Witch, Thor, Soldato d’Inverno, Peni Parker (Sp//dr), Star-Lord, Blade Namor, Adam Warlock, Jeff lo squalo di terra, Psylocke, Wolverine, Donna Invisibile, La Cosa ed Iron Fist.

Here’s a complete list of playable characters currently indexed in the Closed Alpha Test build, with their corresponding number:

Non parleremmo di datamine completo senza menzionare le arene dove il roster di Marvel Rivals si darà battaglia. Tra le cinque location in-game possiamo trovare anche la base Erebus dell’Hydra, l’Impero Intergalattico di Wakanda, Klyntar, l’Impero della Notte Eterna e Krakoa. A quanto pare abbiamo dunque tra le mani un titolo che intende andare a fondo nella lore della cara vecchia Terra-616. Il cast parte bene, a nostro avviso, spartendo l’attenzione tra i favoriti di sempre e gli eroi spesso dimenticati come Squirrel Girl. Che, tra parentesi, è canonicamente il personaggio più forte della Casa delle Idee: solo i Veri Credenti lo sanno! A questo punto possiamo solo attendere gli annunci ufficiali in merito, che ormai difficilmente tarderanno ad arrivare.

There are 5 unannounced locations, each with their own set of maps.

Hydra Erebus Base

The Intergalactic Empire of Wakanda

Klyntar

Empire of Eternal Night

Krakoa

Hydra Erebus Base might have been skipped during development. It was present at an early stage, but Wakanda seems to…

— Miller Ross (@mmmmmmmmiller) May 8, 2024