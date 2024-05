Il dono perfetto per la Festa della mamma con i prodotti Dreame

Dreame Technology presenta tantissimi prodotti in offerta per la Festa della mamma. Trova il dono perfetto per una festa senza stress

Dreame Technology è un’azienda innovativa di prodotti di consumo che si concentra sugli elettrodomestici intelligenti per la pulizia della casa, la cui visione è di migliorare la vita attraverso la tecnologia. L’azienda offre una guida per aiutare acelebrare le mamme con consigli che spaziano dalla cura personale alla pulizia domestica. Di seguito vedremo alcuni dei loro prodotti in offerta per la Festa della mamma.

Dettagli sui prodotti Dreame in offerta per la festa della mamma

Dreame Pocket Asciugacapelli Multifunzione. Un asciugacapelli multifunzione ideale per la mamma che desidera acconciarsi i capelli a casa senza compromettere la qualità professionale. Dotato di accessori per varie esigenze di styling, ha una temperatura massima di 57° per evitare danni ai capelli. In saldo a 139,00 € invece di 159,00 €.

(in offerta su amazon.it) Dreame Pocket Asciugacapelli tascabile ad alta velocità, 3 forme pieghevoli, peso di 300 g, motore da 110.000 giri al minuto, 300 milioni di ioni negativi per cm³, temperatura costante di 57 °C-Grigio Comodità in forma pieghevole:Con un corpo da 50 mm* e un peso di soli 300 g*, il Pocket è compatto e facilmente ripiegabile per essere riposto o trasportato. Il suo design flessibile consente di piegarlo in varie forme, rendendolo perfetto per lo styling in movimento.

Dreame H12 Dual Aspirapolvere Wet & Dry. Un aspirapolvere versatile per pulire sia superfici secche che umide, dotato di filtro HEPA per migliorare la qualità dell’aria. Offre una pulizia combinata 4-in-1 e una grande maneggevolezza. In saldo a 429,00€ invece di 499,00 €.

(in offerta su amazon.it) dreame H12 Dual Lavapavimenti 4-in-1, Aspirapolvere Senza Fili per Superfici Multiple, Pulizia dei bordi, Autopulizia con Asciugatura ad Aria Calda, Scopa Elettrica, Controllo Vocale [Nettoyant puissant 4 en 1] - Passa facilmente dalla pulizia a umido a quella a secco, dall'aspirapolvere a mano all'aspirapolvere a bastone per rinnovare la tua casa. H12 Dual rimuove lo sporco da pavimenti duri, tappeti o divani.

Dreame D10 Plus Aspirapolvere Senza Fili. Potente e versatile, questo aspirapolvere senza fili è perfetto per la pulizia domestica. Con diverse modalità di aspirazione e un sistema di filtraggio avanzato, garantisce una pulizia profonda e una qualità dell’aria ottimale. In saldo a 289,00 € invece di 299,00 €.

dreame D10 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico Polvere, Navigazione LiDAR Rilevamento Ostacoli, Aspirazione 4000Pa Tappeti Peli Animali, Autonomia 170min, WiFi/Alexa/APP 45 GIORNI A MANI LIBERE: Dopo ogni sessione di pulizia, il Robot D10 Plus tornerà automaticamente alla base di raccolta da 2.5L per svuotare autonomamente in modo silenzioso e preciso la polvere raccolta. L’operazione di svuotamento del Robot in solo 10 secondi riduce al minimo le interruzioni ottimizzando i tempi di pulizia. La tecnologia DualBoost consente di raccogliere efficacemente la polvere senza nessun intasamento grazie a due percorsi di circolazione dell'aria per rimuovere la sporcizia, bloccare i cattivi odori e impedire le ostruzioni. Svuota la base di raccolta ogni 45 giorni, evitando il contatto quotidiano con la polvere e l’inquinamento secondario

Gli altri prodotti in offerta

Dreame L20 Ultra Aspirapolvere e Lavapavimenti. Ideale per una pulizia precisa e profonda senza sforzo, questo dispositivo è dotato di tecnologie avanzate per garantire una pulizia completa su ogni superficie. In saldo a 999,00 € invece di 1099,00 €.

(in offerta su amazon.it) dreame L20 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Tecnologia MopExtend™, Rimozione e Sollevamento dei moci, 7000 Pa, Aspirapolvere Robot con Set di Accessori per Pavimenti e Tappeti [Pulizia accurata dei bordi] - Il MopExtend del L20 Ultra robot aspirapolvere lavapavimenti estende automaticamente i moci per raggiungere quei punti in cui i robot difficilmente riescono ad arrivare, per una pulizia più profonda e accurata.

Dreame R20 Aspirapolvere. Con un design compatto e all’avanguardia, l’R20 offre una pulizia efficace e versatile su ogni superficie. La sua lunga durata della batteria e la gamma di accessori lo rendono perfetto per una pulizia completa e accurata. In saldo a 299,00 € invece di 399,00 €.

Inoltre, sono disponibili altri prodotti Dreame in offerta, inclusi l’asciugacapelli ad alta velocità Dreame Hair Gleam e l’aspirapolvere senza fili Dreame R10.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti Dreame in offerta per la Festa della mamma ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).