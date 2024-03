DR Automobiles abbassa i prezzi delle sue auto

L‘abbassamento dei prezzi delle auto è sempre un’arma a doppio taglio, ma la DR Automobiles ha voluto abbassare i prezzi delle sue auto in una mossa coraggiosa, mettendo la notizia anche in bella mostra sul loro sito

Quando si parla di calo di prezzi dell’auto si va ad affrontare sempre un dilemma. Non sta tanto nel fatto che potrebbe essere una perdita dell’azienda, anzi, il calo dei prezzi è un incentivo ai potenziali clienti ad acquistare i prodotti di un’azienda. Ma quando si tratta di auto, le cose sono un tantino diverse, perché potrebbero far scattare delle lamentele da parte dei clienti che hanno già acquistato un’auto, sentitosi presi in giro. Questa è una scelta di marketing che a volte passa anche inosservato, ma è una mossa necessaria. Infatti questa è una cosa che ha fatto anche Tesla, che ha abbassato il prezzo della Tesla Model Y anche dopo alcune lamentele da parte della clientela. La stessa cosa non si può dire per DR Automobiles Group, che al contrario ha deciso di mettere in bella mostra il calo del prezzo.

Su quali auto DR Automobiles ha abbassato i prezzi?

Ma quindi di quanto ha abbassato i prezzi? Parliamo di ben 3.000 euro e perlopiù i veicoli coinvolti in questo calo di prezzo sono, oltre ai modelli DR, anche i modelli EVO, Sportequipe e ICH-X, esclusi dal listino solo i modelli pick-up. Per fare un esempio, adesso la DR 5.0 passa dai 21.900 euro ai 19.900 euro, mentre la Sportequipe 7 passa da 40.000 euro a 36.900 euro. Prendiamo anche la EVO 5, ora venduta a 17.300 euro invece di 19.900 euro. Hanno abbassato i prezzi anche sulla più recente e nuova ICH-X K2 che ora è sui 51.500 euro invece dei 54.500 euro con i quali era possibile acquistare questo modello al momento del lancio.

Novità molto importanti che rappresentano una mossa coraggiosa da parte dell’azienda. Voi che ne pensate? Questo calo di prezzi vi convincerà ad acquistare una di queste auto? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.