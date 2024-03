Mercedes-AMG E 53 hybrid 4Matic+: forza e stile da 612 CV

Scopriamo insieme la nuova ibrida plug-in Mercedes-AMG E 53 4Matic+, un concentrato di forza e stile che promette di lasciare il segno nel mondo delle auto sportive di lusso

Quando si parla della Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+, ci si riferisce a un’auto che non passa inosservata. Questa nuova ibrida plug-in presenta alcuni dettagli distintivi, come la griglia Panamericana e i parafanghi allargati, che accentuano il suo carattere aggressivo. L’interno è un universo di alta tecnologia e comfort, con il Superscreen MBUX e i sedili sportivi AMG per un’esperienza di guida immersiva. Sotto il cofano, questa auto nasconde un cuore pulsante di pura potenza. Il motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri, accoppiato a un motore elettrico, sprigiona una potenza di 430 kW (585 CV), che con il Race Start può toccare i 612 CV. Questo le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, con una punta massima di 280 km/h. Inoltre, in modalità elettrica, l’auto raggiunge i 140 km/h.

Mercedes-AMG E 53 hybrid 4Matic+: il futuro delle auto sportive di lusso è adesso

Il Mercedes-AMG E 53 hybrid 4Matic+ è una vera forza della natura, con miglioramenti notevoli al motore e un sistema ibrido che ridefinisce i confini della meccanica. Questo modello è pronto a cambiare le regole del gioco nel segmento delle auto sportive di lusso. La nuova E 53 rappresenta la prima incursione di AMG in questo settore. La sinergia tra il motore a combustione e quello elettrico garantisce una coppia di 750 Nm, con un contributo di 120 kW (163 CV) e 480 Nm dal solo motore elettrico, integrato nel cambio a 9 rapporti.

Il peso della vettura non è stato ancora rivelato da AMG, ma ci si aspetta che sia considerevole, data la potenza e le prestazioni che offre. La batteria da 400 volt, con una capacità di 28,6 kWh, assicura un’autonomia impressionante, anche in modalità completamente elettrica. Con un design che cattura lo sguardo e prestazioni che catturano il cuore, la nuova ibrida plug-in Mercedes-AMG E 53 4Matic+ è pronta a conquistare gli appassionati e a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’automobilismo. Il futuro è arrivato, e ha il suono inconfondibile del rombo della E 53.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!