Watch Dogs: il film è diventato ufficiale!

In questi anni il mondo del cinema si sta arricchendo con tantissimi adattamenti cinematografici tratti dai videogiochi, adattamenti che hanno riscontrato un notevole successo. Oggi alla marmaglia si aggiunge anche Watch Dogs, che diventerà ufficialmente un film

Watch Dogs è diventato uno dei migliori titoli di punta della Ubisoft, la stessa casa di produzione videoludica che ha dato vita al franchise di Assassin’s Creed, ancora vivo e vegeto al giorno d’oggi, con l’ultimo capitolo Assassin’s Creed Mirage, di cui uscirà anche il new game plus. Parlando di Watch Dogs, questo è un altro franchise molto amato della casa di produzione francese che ha avuto un ottimo riscontro da parte di migliaia di giocatori, specialmente a partire dal secondo capitolo. Della saga di Watch Dogs finora abbiamo tre capitoli: Watch Dogs, Watch Dogs 2 e Watch Dogs Legion. Un franchise che procede più lentamente rispetto ad Assassin’s Creed, ma comunque con dei titoli più che godibili.

Chi sarà il regista del film di Watch Dogs?

Ad occuparsi della regia del film sarà il regista francese Mathieu Turi. Il regista francese di classe 1987 ha già lavorato in passato come aiuto regia per Quentin Tarantino in Bastardi senza Gloria e ha lavorato a Hostile nel 2017 e a Meander-Trappola Mortale, del 2020. Nel cast poi troveremo una star del cast del film Talk to Me, ovvero Sophie Wilde. La sceneggiatura è scritta da Christie LeBlanc, nota per aver lavorato in Oxygène del 2021, mentre Yariv Milchan e Natalie Lehmann saranno produttori per New Regency Pictures e infine Margaret Boykin co-produrrà il film per Ubisoft Film & Television. Non sappiamo ancora niente sulla trama, se non che il film avrà una storia originale, quindi non vedremo Aiden Pearce, Marcus Holloway o altri membri del DedSec di Londra, i personaggi saranno completamente nuovi. Ne sapremo di più a riguardo il prossimo anno.

Siete contenti di vedere un film di Watch Dogs? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

