Rasoio elettrico Philips Shaver: il regalo della festa del papà

Il rasoio elettrico Philips Shaver Serie 8000 in offerta è l’alleato perfetto per ottenere una rasatura che ti lascia la pelle liscia come la seta. Non è solo un rasoio, ma un grande strumento per la cura personale

Con Philips Shaver Serie 8000, puoi dimenticare le irritazioni alla pelle. La sua tecnologia SkinIQ avanzata non si limita a radere, ma si adatta a te. Riconosce la tua barba, la densità dei peli e i contorni del viso, assicurandoti una rasatura personalizzata che protegge la tua pelle. Le lame Dual SteelPrecision, molto affilate, lavorano con precisione chirurgica. Le lame sono 72 e auto-affilanti, tutte fabbricate in Europa. Arriva fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, garantendo una rasatura vicinissima alla pelle, anche su barbe di 5 giorni. Inoltre, con il rivestimento protettivo delle testine, ricco di microsfere, viene ridotto l’attrito sulla pelle del 30%, trasformando ogni passata in una carezza. Questo straordinario rasoio elettrico è vostro su Amazon a soli 169,99 euro (sconto 26%). Qui sotto trovate il box amazon per tutte le informazioni!

Rasoio elettrico Philips Shaver: la perfezione per la festa del papà

Il tuo modo di raderti è unico, e questo straordinario rasoio lo sa. Grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento, diventa il tuo coach personale, insegnando a raderti con meno passate e più efficacia. Dopo solo tre utilizzi, noterai la differenza: una tecnica migliorata per una pelle ancora più protetta. Le testine flessibili a 360° seguono ogni curva del tuo viso, garantendo un contatto perfetto con la pelle e una rasatura profonda e confortevole. E con il sensore intelligente dei peli del viso, che legge la densità la loro densità 250 volte al secondo, ogni rasatura diventa un’esperienza su misura.

Si può collegare all’app Philips GroomTribe e portare la rasatura a un nuovo livello. Monitora i progressi della tua pelle, personalizza la tua tecnica in modo da goderti una rasatura sempre più precisa e delicata. E per chi ama la versatilità, il sistema Wet & Dry permette di scegliere: una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta o una più rinfrescante con gel o schiuma, anche sotto la doccia. Il rasoio elettrico Philips Shaver Serie 8000 è un dispositivo moderno che garantisce una pelle liscia, una rasatura personalizzata e un’esperienza che va oltre il semplice taglio dei peli. Che ne pensi di approfittare dell’offerta per regalarlo in occasione della festa del papà?

