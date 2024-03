Oscar 2024: ecco la miglior attrice protagonista

Come è giusto che sia, in un’opera cinematografica non ci sono solo attori, ma anche attrici protagoniste. Alla 96° edizione dei premi Oscar 2024 hanno annunciato la prevedibile miglior attrice protagonista vincitrice, ecco chi!

A questa edizione degli Oscar c’è davvero poco da dire, impossibile negarlo: Oppenheimer è la star indiscussa di questo evento. La maggior parte dei premi importanti, infatti, è stata affidata proprio a questo film. Come è stato nel caso per esempio della categoria come miglior attore protagonista a Cillian Murphy, che ci ha regalato una performance attoriale impeccabile. Ma non solo, il film si è avvalso anche il premio come miglior regista a Christopher Nolan e, cosa più importante, il premio come miglior film del 2023. Ma ovviamente non potevano dare tutti i premi a questo film, infatti ora parliamo della miglior attrice agli Oscar 2024 e l’attrice ha già dimostrato in passato di regalare performance attoriali di altissimo livello. Stiamo parlando di Emma Stone, la protagonista del film di Yorgos Lanthimos, ovvero Poor Things, tradotto in italiano in Povere Creature!

Emma Stone, la vincitrice come miglior attrice protagonista agli Oscar 2024

Non è la prima volta che la bella e talentuosa Emma Stone vince un premio come miglior attrice protagonista. L’attrice ha già dato prova del suo grandissimo talento, in passato, in un film del 2017 diretto da Damien Chazelle, ovvero La La Land. Un film musical in cui l’attrice protagonista è stata affiancata dall’attore protagonista maschile Ryan Gosling. Già a quei tempi Emma Stone aveva dimostrato al mondo di essere una grande attrice, ma con la sua interpretazione di Bella Baxter nel film ha riconfermato la cosa e si è affermata come una delle migliori attrici dei nostri tempi. Con questa performance ci ha regalato grandi emozioni in una Londra Vittoriana governata da esperimenti scientifici sui morti, in una storia intrigante e intricata.

Voi avete visto Povere Creature? Emma Stone si è meritata il premio? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

