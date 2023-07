Recensione Pikmin 1 + 2 HD (Nintendo Switch): “È tornato GameCube!”

Riecco i “cento e più motivi per amare Nintendo” su Switch: riesaminiamo Pikmin 1 + 2 nella recensione di quest’ultimo doppio shadow drop

Non è la prima volta che scriviamo una recensione per un titolo GameCube pubblicato a sorpresa al termine di un Nintendo Direct, ma dopo Metroid Prime Remastered non ci aspettavamo certo che Pikmin 1 + 2 uscisse (o dovremmo dire “uscissero”?) in coppia. Di certo, la decisione di pubblicarli entrambi come apripista per il quarto capitolo in uscita questo mese è una strategia sensata per Nintendo, ma l’elemento sorpresa (dopo le aspettative dettate dalla politica su Nintendo Switch Online come successore della Virtual Console) è un rimando bello e buono alla Grande N da “teenager ribelle” com’era nei primi anni duemila. Insomma, la stessa della sempre menzionabile Rivista Ufficiale, esordiente in edicola con “È arrivato GameCube!” sulla copertina.

Non è tanto di quel numero 1 che vogliamo disquisire, perché il debutto di Olimar fu recensito (con un 9) due mesi più tardi, quanto piuttosto del 32. Insieme a Pokémon Versione RossoFuoco e VerdeFoglia, sotto lo scrutinio della redazione meneghina ci fu anche il secondo capitolo della saga floreale. Premiato a suo tempo con un voto ancora più alto, il gioco torna oggi in compagnia del suo predecessore. Gli esami non finiscono mai, e sebbene sia possibile acquistare singolarmente i due titoli (come avvenne con No More Heroes e il seguito Desperate Struggle) stavolta uniremo i due sotto un unico giudizio. Tocca a noi stare alla cattedra, ma attenendoci ai canoni di valutazione di Switch.

Planet Express sotto radice cubica | Recensione Pikmin 1 + 2

Il filone narrativo che accomuna i giochi al centro di Pikmin 1 + 2 verte sul lavoro di fattorino del protagonista della recensione, il pavido Capitano Olimar. Il piccoletto, entrato in collisione con un meteorite, finisce per fare un atterraggio di fortuna sul Pianeta Remoto, che il seguito (ma non su Switch, come spiegheremo più tardi) implica chiaramente essere una Terra post-apocalittica. Sia Olimar che le eponime creaturine devono sottostare alla legge del più forte, prevalendo sui loro predatori solo grazie ai numeri. L’ossigeno è tossico per Olimar, motivo per il quale ha solo un mese di tempo per radunare i pezzi della nave e sloggiare.

Il secondo capitolo, quasi a consigliare di saltare a piè pari il primo, vanifica quasi interamente gli sforzi di Olimar per tornare a casa: la sua azienda di consegne, la Hocotate Trasporti, è in rosso. Il presidente acconsente di buon grado di farsi pignorare la navetta ricostruita con tanta fatica. Non tutto il male, però, vien per nuocere (e per ricordarci che sarebbe successo qualcosa di simile all’inizio di Yoshi’s New Island, ndr). In una citazione (forse) involontaria a Zio Paperone e la Dollarallergia, però, salta fuori che un tappo di bottiglia ha un valore enorme: starà a Olimar e al nuovo arrivato Louie impedire che il presidente finisca in mano agli strozzini. Sì, raccattando ciarpame.

Lente d’ingrandimento p̶e̶r̶ senza bruciare gli insetti | Recensione Pikmin 1 + 2

Partiamo dal gameplay di Pikmin 1. Il gioco, nato dal prototipo di Shigeru Miyamoto per il Super Mario 128 che mai venne alla luce come tale, si basa sulla passione del game designer per il giardinaggio e l’osservazione delle forme di vita più piccole nel suo giardino. Il loop di gameplay consiste nella ricerca di elementi da far scarrozzare alla nostra squadra di Pikmin, che ben presto diventerà un esercito vero e proprio (senza mai eccedere il centinaio su schermo). Gli esserini, districandosi tra le belve contro cui combattere il meno possibile, devono alternarsi tra il trasporto di risorse per aumentare di numero e quello dei pezzi della navetta di Olimar.

In quanto esili, le creature possono affrontare i nemici solo se in netta superiorità numerica: al di là dell’eventuale crescita tramite il nettare, nessuno di loro regge bene gli attacchi nemici. I vostri Pikmin moriranno e lo faranno anche spesso. Contribuendo al respiro ansiogeno del primo capitolo, poi, c’è anche la necessità di ritirarsi entro il tramonto in-game, pena la perdita a tavolino di tutti i Pikmin ancora in campo allo scadere del tempo. E parlando di tempo, ce n’è poco anche per finire la raccolta dei pezzi: trenta sole giornate, divise per altrettanti componenti. Fortunatamente, il gioco consente di rigiocare liberamente i giorni precedenti, beneficiandone anche in rigiocabilità. In generale, il tutto si traduce come un ibrido tra strategia in tempo reale e perenne escort mission.

Tosti e prorompenti, tutti differenti | Recensione Pikmin 1 + 2

I vari Pikmin si suddividono in cinque tipi, due dei quali sono esclusivi al secondo episodio (motivo dietro le tre specie sull’icona del primo e le cinque che campeggiano su quella del successore). Quelli di base sono i rossi, immuni al fuoco e bilanciati tra attacco e velocità. Poi abbiamo i gialli, immuni all’elettricità e deboli in attacco, ma leggeri quanto basta per essere lanciati in alto. Infine, almeno per quanto riguarda il primo dei due giochi, i blu sono i più deboli in attacco, ma almeno evitano di annegare al primo specchio d’acqua in cui mettono piede. Questo trio, se non altro, già contribuisce a una strategia da carta-sasso-forbici per il primo capitolo.

A mescolare le carte in tavola, in Pikmin 2, provvedono gli ultimi due arrivati. La tipologia viola è la più “cicciosa”, con tutto ciò che ne deriva: lentezza nei movimenti, potere d’attacco elevato e la possibilità di bilanciare l’inferiorità numerica con la forza di dieci Pikmin ciascuno. Quelli bianchi, poi, sono i più veloci e, a discapito della debolezza in attacco, sono immuni al veleno nonché fonte dello stesso per i nemici tanto folli da mangiarli, oltre a saper dissotterrare qualsiasi tesoro sepolto. Entrambi i tipi, però, non sbucano dal terreno: bisogna avventurarsi nel sottosuolo, novità del secondo episodio, per ottenerli.

“Dottore, ho la febbra due!” | Recensione Pikmin 1 + 2

Non sapremmo se definire Pikmin 2 l’evoluzione del suo antesignano o ciò che avrebbe sempre dovuto essere (in modo analogo a Tears of the Kingdom, di cui Breath of the Wild era la “beta”). Le caverne sono solo la prima delle grandi novità: cunicoli sotterranei dalla vena roguelike (in quanto diversi a ogni visita) in cui il tempo smette di fare da tiranno, con la necessità di farsi bastare i Pikmin ottenuti all’esterno (e trasformandoli in viola e bianchi con gli appositi fiori) come unico scotto da pagare. Sia fuori dalle caverne che dentro, però, il focus è principalmente sui tesori da rinvenire.

L’implicazione a cui alludevamo qualche paragrafo fa, parlando di terra post-apocalittica, era proprio questa. Nell’originale (e su Wii, nella collana New Play Control!) erano presenti dei prodotti dal mondo reale, stabilendo in modo inconfutabile che i Pikmin fossero “tra noi”. Ma pur venendo meno tutto questo (con brand fittizi tutto sommato “convincenti”), ora abbiamo 300 giorni per riempire la nostra Piklopedia di informazioni sui nemici e, perché no, anche sulla miriade di oggetti abbandonati tratti dalla storia ultracentenaria di Nintendo, tra le carte da gioco e il leggendario Love Tester degli anni sessanta.

Sfida con la “d”, non con la “g” | Recensione Pikmin 1 + 2

Ad impreziosire la rosa di opzioni nel primo gioco in fatto di gameplay è la modalità Sfida, in cui dare la caccia (ironicamente con molta meno ansia) al punteggio maggiore. Il nostro scopo, in questo caso, è puramente quello di partire da zero e di espandere il nostro esercito di Pikmin quanto più possibile in una delle location sbloccate nel corso dell’avventura principale. Questo conferisce ancora più rigiocabilità ad un titolo concepito principalmente come parte del limbo contestuale che accomuna bene o male i giochi di lancio di ogni piattaforma, che si tratti di Nintendo o meno.

Anche senza soffermarci sull’occasionale parentesi ripetitiva, scandita dal tempo trascorso in attesa che i Pikmin finiscano di abbattere una barriera, di creare un ponte o più semplicemente di portare un oggetto alla base, abbiamo più o meno detto tutto sul primo gioco. Il completismo con cui si raccolgono i pezzi porta a tre possibili finali differenti, ma in linea di massima la vena arcade del gioco tende a penalizzarlo rendendolo abbastanza “monouso” per gli standard moderni (e, in parte, anche per quelli del 2001). Il seguito migliora anche quest’aspetto, aggiungendo allo sblocco della modalità Sfida un co-op locale come ricompensa extra.

“Se meneno” | Recensione Pikmin 1 + 2

Oltre a quest’opzione, il multiplayer di Pikmin 2 non è solo modalità Sfida. Prima ancora che la si sblocchi, infatti, c’è lo Scontro 2G, in cui la figura di Louie (nato come equivalente di Luigi, nel caso anagrammare Olimar senza la elle non lo renda evidente) svolge il suo ruolo di secondo giocatore. In realtà il suo compito nell’avventura è quello di gestire due diverse squadre di Pikmin contemporaneamente per enigmi più profondi, ma è qui che diventa davvero essenziale. I due capitani, con due squadre di creaturine al seguito (rossi per Olimar e blu per Louie, senza alcuna differenza di abilità), si fronteggiano in una battaglia singolare.

Si tratta fondamentalmente di una reinterpretazione del “Cattura la Bandiera” visto negli sparatutto, con due biglie al posto delle bandiere. Con la differenza sostanziale, però: ci sono più modi per vincere. Oltre a rubare una sola volta la biglia dell’avversario, è possibile portare alla propria base le quattro biglie neutrali presenti sul campo o, più semplicemente, eliminare tutti i Pikmin nemici. La profondità strategica, pur sopravvivendo nelle tre diverse opzioni, viene qui ridotta all’osso in favore di una reinterpretazione del loop di gameplay votata al divertimento immediato. In altre parole, Nintendo allo stato puro.

Galeotta fu la navetta di Samus | Recensione Pikmin 1 + 2

Parliamo del lato tecnico del gioco, partendo dalla grafica. Pur essendo chi vi scrive un amante indefesso della Grande N, c’è da riconoscere che in questo caso il lavoro svolto è fermo al minimo sindacale. C’è indubbiamente stato del buon upscaling, ma i ventidue anni delle texture del primo gioco e i diciannove del secondo sono abbastanza difficili da ignorare. Il che è un peccato. Se ben ricordate, abbiamo aperto la recensione con un rimando al primo “shadow drop di un titolo nato su GameCube”. Ebbene, rispetto all’originale, Metroid Prime Remastered è a conti fatti un gioco nuovo. Cosa che non si può dire qui. Senza contare che, di suo, l’originale Pikmin già vantava uno stile artistico da “tardo N64” a partire dalle interfacce.

Discorso diverso, invece, per il sonoro. Non c’è una sola melodia del gioco che sia fuori posto, sempre nel mezzo tra l’epicità percepita da Olimar e la tenerezza che fa a noi che lo guardiamo dall’alto. Certe trovate, come ad esempio il mugugno con il quale i Pikmin accompagnano a volte la colonna sonora, strappano sorrisi a più riprese oggi come allora. E a differenza del confronto impietoso con l’avventura di Samus, in linea di massima il comparto audio fa parte di una capsula temporale invecchiata con molta, ma davvero molta più dignità. Per quel che può valere, naturalmente.

Considerazioni conclusive

Abbiamo detto che Pikmin 1 + 2 è un bundle, ed è per questo che in questa recensione spenderemo (gioco di parole non voluto) qualche parola in più sul prezzario dei titoli. Entrambi costano 30 euro cadauno, con un risparmio di 10 sull’accoppiata (che ne richiede infatti 50). Nell’ottica del mero collezionismo da parte dei fan più accaniti della Grande N (o, più semplicemente, amanti della serie che vogliono vedere Pikmin 4 in compagnia degli altri tre), il bundle contestualizza perfettamente il primo capitolo: un gioco dalla buona longevità, ma totalmente eclissato dal successore. E, pertanto, degno di “sconto”.

Prezzi a parte, si tratta tutto sommato di approcci al filone strategico che restano comunque unici nel loro genere. L’idea di un esercito “usa e getta”, con un retrogusto amaro da escort mission, può non essere adatta ai palati di tutti, ma è un aspetto che (grafica permettendo) entrambi i giochi cercano di edulcorare quanto basta. Abbiamo ancora sotto mano il numero di NRU, che congedò il secondo capitolo così: “Un impareggiabile mondo, che è solo la scusa per un geniale gioco di strategia puramente Nintendo.” Un bacio accademico decisamente figlio del suo tempo, tanto quanto il gioco stesso. Per i numeri attendete ancora qualche riga, ma… spoiler: la concorrenza di Sparks of Hope non perdona.

