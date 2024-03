Pulsanti in auto, un ritorno gradito: il touch sparirà?

I pulsanti in auto stanno tornando nelle automobili in modo clamoroso, mettendo in discussione l’egemonia dei comandi touch. Scopriamo perché

Non è un mistero che i comandi touch siano stati al centro di parecchie discussioni. Tuttavia, la tendenza sta cambiando. Volkswagen, per esempio, ha ascoltato le lamentele dei suoi clienti e ha reintegrato i pulsanti in auto, specificatamente nelle sue ultime Golf, Tiguan e Passat. Questo perché offrono un feedback tangibile che i comandi touch non possono replicare. L’Euro NCAP, l’autorità di valutazione della sicurezza delle auto, sta considerando di penalizzare i veicoli che dal 2026 non includeranno pulsanti fisici. Nello specifico quelli per le funzioni critiche, come gli indicatori di direzione e i tergicristalli. Questa mossa è motivata dalla convinzione che i comandi touch possano distrarre il conducente e aumentare il rischio di incidenti.

Pulsanti in auto: su quali modelli?

La Golf 8 restyling del 2024 è un esempio lampante di questo ritorno ai pulsanti fisici. Confrontando il nuovo modello con il suo predecessore, non si può non notare una netta differenza. Quale? I comandi touch quasi invisibili sono stati sostituiti da pulsanti ben definiti e separati. Anche la Tiguan ha seguito questa direzione, abbandonando i tasti touch capacitivi a favore di quelli più tradizionali. Nonostante la tendenza verso un minor numero di pulsanti fisici, la nuova Tiguan presenta un grande schermo touch MIB4 e comandi di climatizzazione nel display. Questo dimostra che l’innovazione non si ferma, ma si evolve in modo da garantire sicurezza e intuitività.

Il ritorno dei pulsanti fisici non è solo una questione di moda o nostalgia, ma una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e praticità. I conducenti richiedono interfacce che non li distraggano dalla strada e che siano facilmente utilizzabili senza dover distogliere lo sguardo. I comandi touch e i pulsanti a sfioramento potrebbero essere arrivati alla fine della loro carriera, almeno nelle autovetture? I segnali di un ritorno deciso verso i pulsanti in auto nell’abitacolo delle auto sono tanti, dalle richieste degli automobilisti alle indicazioni dell’Euro NCAP, fino ad alcuni recenti esempi in tal senso. La sicurezza e l’ergonomia sembrano essere le nuove parole d’ordine nell’industria automobilistica, portando con sé un rinnovato apprezzamento per i comandi fisici.

