The Game Awards 2023 | Light No Fire: trailer di annuncio da Hello Games

I papà del “cielo di nessuno” ci invitano a non accendere fuochi: ecco il trailer di annuncio di Light No Fire, dagli autori di No Man’s Sky

Una delle più grandi e gradite sorprese degli ultimi Game Awards è stata l’annuncio dal team di sviluppo Hello Games, creatori di No Man’s Sky, di un nuovo titolo similarmente “negativo” con il trailer di Light No Fire. Questo non implica in alcun modo che le migliorie del caso non andranno avanti per il predecessore spirituale, ma il leader degli sviluppatori Sean Murray ha presentato sul palco il prossimo progetto in cantiere. E, come sempre, le ambiziosi restano le stesse, visto che il gioco mira a creare un mondo di gioco la cui grandezza sia pari a quella del nostro stesso pianeta. Non temete: anche noi, nello scrivere l’ultima frase, abbiamo istintivamente deglutito. Vi lasciamo al video.

L’inatteso, imprevedibile e incredibile annuncio di Light No Fire nell’altrettanto ambizioso trailer

Certo, il mondo di gioco di Light No Fire avrà le medesime dimensioni della Terra stessa, ma dal trailer di annuncio abbiamo notato quanto “digeribile” a livello di hardware sia la premessa. Lo stile artistico sarà infatti un po’ più astratto rispetto ad altri open world molto meno, ehm, “open”. Allo stesso modo, le ambientazioni promettono di essere tanto spettacolari quanto popolate da creature uniche. Questo gioco sarà fruibile in multiplayer e porterà le sue meccaniche di sopravvivenza e di building in un mondo generato proceduralmente. La visuale in prima persona, poi, chiude il cerchio sul DNA condiviso con No Man’s Sky… insieme alla totale assenza di date di uscita o piattaforme. Per tutte le altre notizie sugli annunci di stanotte, le trovate raggruppate qui.

