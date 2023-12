LOL 4: i protagonisti della nuova stagione comedy Prime Video

Scopriamo insieme tutti i nuovi protagonisti dello show più comico targato Prime Video. Da Diego Abatantuono a Rocco Tanica, fino a Claudio Santamaria; chi riderà per primo?

LOL: Chi ride è fuori sta per tornare con la quarta stagione sugli schermi Prime Video. Come le precedenti edizioni, il cast stellare di comici scelto per l’edizione di LOL 4 avrà l’arduo compito di sopravvivere alla risata per ben sei ore. Obiettivo tutt’altro che semplice, reso ancora più difficile dalle bizzarre prove e test nascosti a prova di risata.

Format internazionale divenuto di successo anche in Italia, vede la conduzione sempre dalla coppia formata da Fedez e Frank Matano; affiancati da Lillo negli inediti panni del coach. Scopriamo in questo video di lancio tutti i volti protagonisti della nuova stagione dello show comedy di Prime Video.

LOL 4: cosa accadrà con i nuovi protagonisti del comedy show Prime Video

Anche quest’anno il comedy show LOL 4 di Prime Video, seguirà le stesse regole delle edizioni precedenti. I concorrenti vip si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100mila euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L‘ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco, sarà il vincitore.

La novità introdotta? La presenza di un aspirante comico vincitore dello show Original Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Ben sei episodi, prodotti da Endemol Shine Italy per Amazon Studios; lo show sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2024; vedrà protagonisti: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica.

