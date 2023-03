Kingdom Hearts 4: il director ha accennato a novità importanti nel corso di un concerto

Durante il concerto di Kingdom Hearts Second Breath tenutosi di recente, il creatore della serie Tetsuya Nomura è salito sul palco per parlare di un accaduto “misterioso” che ha avuto luogo dopo l’annuncio ufficiale di Kingdom Hearts 4 lo scorso anno. Sebbene né Nomura né la compositrice Yoko Shimomura che era presente al concerto abbiano rivelato alcun dettaglio sull’evento in sé, Nomura ha dichiarato che l’evento in questione ha determinato la direzione futura della serie Kingdom Hearts. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

La conversazione avvenuta tra Tetsuya Nomura e Yoko Shimomura al concerto di Kingdom Hearts Second Breath (dopo l’annuncio di Kingdom Hearts 4) è stata tradotta dall’utente Audrey su Twitter, che ha anche affermato che i resoconti originali della conversazione indicano che l’evento era “pazzesco”. La conversazione sull’argomento si è conclusa essenzialmente con Nomura che ha riferito a Shimomura che ne avrebbero parlato nel backstage.

