Gamescom 2021: svelata la data d’uscita di Sifu con un trailer

Non è passato molto tempo dall’E3 2021, ma a quanto pare siamo già nel pieno del nuovo grande evento dedicato ai videogiochi. Questa sera infatti è in corso l’edizione 2021 della Gamescom, una delle fiere annuali più importanti dell’industria videoludica. Ieri l’evento è stato inaugurato dall’Xbox Games Showcase di Microsoft, mentre oggi invece viene trasmessa l’Opening Night Live organizzata da Geoff Keighley.

Durante lo show di oggi abbiamo visto tanti grandi titoli, ma anche un indie molto interessante di cui non si sentiva parlare da un po’ di tempo. Nel corso dell’Opening Night della Gamescom 2021 è stato infatti mostrato un nuovo trailer di Sifu che ne annuncia anche la data d’uscita.

Sifu è un intrigante action in terza persona dove i giocatori vestono i panni di uno studente di arti marziali in cerca di vendetta. Il titolo è stato recentemente posticipato ad un generico 2022, ma ora finalmente è stata svelata la data d’uscita ufficiale grazie al trailer della Gamescom.

Do you have what it takes to know Kung-Fu?

Excited to announce #SifuGame's release date:

🔥 22.02.2022 🔥

— SifuGame (@SifuGame) August 25, 2021