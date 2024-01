EA Sports FC 24: svelati i giocatori nominati ai TOTY

Electronic Arts ha finalmente dato il via alla selezione dei TOTY per EA Sports FC 24 e tra i giocatori nominati sono presenti tanti grandi nomi

Finalmente anche quest’anno Electronic Arts ha dato il via ai TOTY. Per chi non lo sapesse, questo grande evento di EA Sports FC 24 permette agli utenti di votare i giocatori che secondo loro si sono contraddistinti maggiormente durante la stagione per farli entrare nel Team of the Year.

Entrare a far parte dei TOTY è un grande onore per i giocatori, ma non solo. I calciatori scelti infatti riceveranno anche una speciale carta di Ultimate Team che sicuramente farà gola a tutti. I nominati ai TOTY di EA Sports FC 24 sono già stati rivelati e a quanto pare quest’anno ci sarà anche una grossa novità.

Lighting up the world’s stage in 2023. Introducing the nominees for the first ever Women’s Team of the Year. Choose The World’s Best on January 8: https://t.co/bMd01E3Wel pic.twitter.com/92zfRhyYbG — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 7, 2024

Tra i nominati ai TOTY di EA Sports FC 24 ci sono grosse novità

Di solito ogni anno gli utenti avevano la possibilità di votare per la creazione di un singolo Team of the Year, ma questa volta la situazione è un po’ diversa. Infatti, dato che in EA Sports FC 24 è stato introdotto anche il calcio femminile, quest’anno saranno creati ben due TOTY. Gli utenti quindi potranno votare sia per la creazione di un team dell’anno maschile che per uno femminile.

Se siete interessati a votare per i TOTY di EA Sports FC 24, potete farlo tramite il sito ufficiale di Electronic Arts. Ricordate però che le votazioni sono aperte solo fino al 14 gennaio e quindi, se non volete rischiare di non poter votare, vi conviene farlo il prima possibile.

