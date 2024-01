Il cast di Wolf Man, nuovo remake del Monster Universe si arricchisce di un nuovo membro, si tratta di Julia Garner

Grande attesa per il nuovo film horror in uscita, Wolf Man, remake Universal e Blumhouse. Una delle ultime news a riguardo è quella che vede coinvolta l’attrice statunitense Julia Garner, che sembra essersi unita alle fila del cast di questa nuova pellicola. L’attrice è conosciuta per alcuni importanti ruoli, tra cui ricordiamo quello in Ozark.

Un lupo mannaro per protagonista | Wolf Man: Julia Garner nuovo membro del cast

Al fianco della Garner vedremo Christopher Abbott, in sostituzione di Ryan Gosling, nel ruolo del protagonista. L’attore ha già recitato in passato al fianco della new entry del cast. Possiamo vedere i due in Martha, Marcy, May, Marlene (2011). Ad oggi, non abbiamo ulteriori informazioni relative agli altri attori che vedremo in Wolf Man. Anche la trama è ancora per la maggior parte avvolta nel mistero; sappiamo solo che Julia Garner avrà il ruolo di una giovane madre che dovrà occuparsi della sopravvivenza della propria famiglia, minacciata da un lupo mannaro (Christopher Abbott).

Il film sarà diretto da Leigh Whannell, celebre per pellicole come L’uomo invisibile (2020) e per aver creato, insieme a James Wan, la saga di Saw e di Insidious. Whannell si è occupato anche della sceneggiatura, in collaborazione con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

Data d’uscita

Ma quando uscirà questo horror? Secondo alcune indiscrezioni, Wolf Man dovrebbe arrivare nei cinema di tutto il mondo venerdì 25 ottobre 2024. Ancora un bel po’ d’attesa dunque, considerando anche che le riprese non hanno ancora preso il via. Speriamo ne valga la pena. Siete incuriositi da questa nuova uscita con protagonista uno dei mostri più iconici di sempre? Fatecelo sapere e continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sui vostri film e le vostre serie tv preferite.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.