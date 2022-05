Battlefield: il prossimo episodio potrebbe arrivare nel 2024

Il prossimo episodio della serie Battlefield sembrerebbe essere in arrivo tra due anni: gli insider invitano a segnare il 2024 sui calendari

Così come George Orwell scrisse 1984 nel 1948, lo scambio di cifre ora ci riporta alla mente Battlefield 2042 e il modo in cui il prossimo episodio, stando agli insider, sembri previsto per il 2024. L’ultimogenito della saga risale allo scorso novembre, ma le numerose patch che sono seguite non hanno proprio risolto tutti i problemi. L’amministratore delegato di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha recentemente parlato di una visione a lungo termine per questo titolo. Wilson ha anche tessuto le lodi del nuovo iter di sviluppo. Ad occuparsi del franchise, infatti, è ora Vince Zampella.

Il prossimo episodio non arriva di scatto, niente Battlefield prima del 2024

Chi si aspetta il prossimo Battlefield in tempi brevi dovrà tenere duro fino al 2024, stando alle voci che circolano sull’episodio. Wilson ha detto l’anno scorso che gli anni di attesa sarebbero stati due, suggerendo apertamente il 2023 come anno di uscita. Le fonti dell’insider Tom Henderson, però, si definirebbero sorprese se questo fosse il caso. Henderson lo ha riportato nel suo ultimo contributo a WhatIfGaming. Questa supposizione punta dunque ad un’ipotetica uscita tra due anni, sebbene al momento non ci sia nulla di certo al cento per cento. Vi lasciamo consultare il tweet di Henderson.

The next Battlefield title could be in 2024, sources have hinted. My report via @WhatIfGamingcom https://t.co/gFyZdwx8DA — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 11, 2022

DICE ed Electronic Arts non hanno ancora confermato alcunchè, e lo stesso vale anche per Vince Zampella. Henderson ha precedentemente riportato che il capitolo successivo sarebbe stato un hero shooter. Tuttavia, l’insider ha poi corretto il tiro, rivelando che DICE sta lavorando al nuovo titolo. Stando a lui, l’ambientazione di questa tappa inedita per il franchise sarebbe moderna, se non a tema futuro prossimo. Inoltre, cosa più importante, Henderson suggerisce che i cambiamenti meno popolari di Battlefield 2042 verranno scartati. Vedremo quali saranno le conseguenze per gli Specialisti e per gli scontri a 128 giocatori.

