CORSAIR: ecco la straordinaria tastiera K100 AIR

Scopri K100 AIR, la straordinaria tastiera meccanica wireless ultra sottile di CORSAIR, scopriamola nel dettaglio in questo articolo

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, ha annunciato l’imminente uscita, prevista per il 4 ottobre, della tastiera gaming meccanica K100 AIR Wireless, la tastiera più sottile e ad alte prestazioni di sempre. Dall’elegante telaio in alluminio spazzolato alle versatili modalità di connessione su più dispositivi, K100 AIR offre un’esperienza all’avanguardia e di prim’ordine, in linea con le esigenze dei gamer e degli appassionati più attenti alla produttività.

Telaio incredibilmente sottile

Grazie ad un telaio incredibilmente sottile, con parti di soli 11 mm di spessore e, ad un design essenziale e minimalista, K100 AIR si adatta perfettamente a qualsiasi sistema o workstation. Gli switch meccanici CHERRY MX iper-reattivi e dal profilo estremamente ridotto offrono un feedback tattile appagante ed affidabile, per soddisfare le esigenze degli utenti ed offrire al contempo uno spessore molto più ridotto rispetto agli switch full-size.

Tre modalità differenti di connessione

La tastiera K100 AIR offre tre modalità differenti di connessione, supportandole fino a cinque dispositivi differenti: SLIPSTREAM WIRELESS ultraveloce, Bluetooth a bassa latenza su tre dispositivi host, oppure connessione USB cablata su PC e MAC con hyper-polling a 8.000 Hz, così da garantire per un’esperienza di gioco più reattiva che mai. La batteria a lunga durata della tastiera assicura fino a 50 ore di autonomia con la vivace retroilluminazione RGB attiva, oppure fino a 200 ore di autonomia senza retroilluminazione RGB, garantendo quindi oltre una settimana di carica.

8MB di archiviazione integrata

Per ottimizzare il flusso di lavoro, K100 AIR è in grado di passare rapidamente da una connessione wireless all’altra su PC, laptop, tablet e molto altro ancora tramite la pressione di un singolo tasto, per consentirti sempre di eseguire complesse attività con la sicurezza della crittografia AES a 128 bit.

Quattro tasti dedicati completamente programmabili consentono di eseguire complesse macro, azioni ed avviare applicazioni, mentre i tasti multimediali dedicati ed una rotella di regolazione del volume in alluminio permettono di avere comodamente tutto sotto controllo. Durante la connessione della tastiera K100 AIR ad altri dispositivi, gli 8MB di archiviazione integrata consentono di salvare fino a 50 differenti profili, per mantenere macro predefinite ed effetti di illuminazione sempre a portata di mano.

20 profili di complesse illuminazioni RGB

K100 AIR offre possibilità di personalizzazione illimitata, ed esegue contemporaneamente in modalità wireless fino a 20 profili di complesse illuminazioni RGB, grazie alla tecnologia hyper-processing CORSAIR AXON. Il potente software CORSAIR iCUE permette di sfruttare il controllo wireless dell’illuminazione RGB dinamica, le opzioni per la rimappatura dei tasti, la programmazione delle macro e la personalizzazione dell’intero sistema RGB attraverso un’unica interfaccia intuitiva.

Vantaggio competitivo ed un tocco di stile

Grazie allo splendido design, alle prestazioni di livello superiore ed alla connettività avanzata, la tastiera K100 AIR assicura un vantaggio competitivo ed un tocco di stile innegabile per portare il tuo lavoro e le tue sessioni di gioco ad un livello superiore.

Disponibilità, garanzia, prezzi e ulteriori informazioni

La data di uscita della tastiera gaming meccanica CORSAIR K100 AIR Wireless è prevista per il 4 ottobre 2022. Per informazioni aggiornate su disponibilità e costi, consultare il sito Web o contattare i rappresentanti vendite o PR locali.

CORSAIR K100 AIR è coperta da una garanzia di due anni, ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico disponibili in tutto il mondo. Mentre per un elenco completo delle altre tastiere visitate il seguente link.

