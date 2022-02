Elden Ring svela le classi del Confessore e del Samurai

L’elenco delle classi disponibili in Elden Ring si espande grazie a due new entry svelate da From Software, ovvero il Confessore ed il Samurai

Non ci sono dubbi che Elden Ring, il prossimo lavoro di From Software oramai in dirittura di arrivo, sia uno dei titoli più attesi dell’anno, pertanto non stupisce che ogni nuova informazione relativa si accolta a braccia aperte dai fan. A tenere banco in questi ultimi giorni sono le classi che saranno presenti all’interno del gioco, con un’accoppiata che vi abbiamo proposto solo pochi giorni fa, a cui va ad aggiungersi un altro duo, da poco svelato dagli stessi sviluppatori.

Colpevole del reveal, come nel caso scorso, è sempre l’account Twitter ufficiale della produzione, tramite il quale gli sviluppatori nipponici hanno dettagliato brevemente le figure del Confessore e del Samurai. Per quanto riguarda la prima figura, la breve descrizione presente nel post (che trovate all’interno di questa news) la definisce come una spia in grado di lanciare facilmente degli incantesimi, oltre abile nell’uso delle spade. La seconda personalizzazione, invece, viene tratteggiata come un guerriero proveniente dalle lontane terre di Reeds, esperto nell’uso di katane e archi lunghi.

CONFESSOR: A church spy adept at covert operations. Equally adept with a sword as they are with their incantations.

SAMURAI: A capable fighter from the distant Land of Reeds. Handy with katana and longbows.

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 15, 2022