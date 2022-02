Elden Ring: confermati i requisiti PC minimi e consigliati

Dopo la news di qualche giorno fa, From Software ha ufficialmente confermato i requisiti PC minimi e consigliati per Elden Ring

La notizia relativa ai requisiti PC minimi di Elden Ring era già circolata, anche se in modo non del tutto ufficiale, solo un paio di giorni fa, con la pagina Steam del gioco From Software che aveva riportato, per poi togliere, le specifiche hardware in questione. A fare definitiva chiarezza, pertanto, ci ha pensato l’account Twitter ufficiale del gioco stesso, che tramite un post comparso poche ore fa, ha definitivamente elencato sia i requisiti minimi che quelli consigliati.

Elden Ring svela i requisiti PC minimi e consigliati

Quello che salta subito all’occhio è come le specifiche minime, apparse alquanto esose inizialmente, abbiano definitivamente trovato un riscontro ufficiale, confermando quanto vi avevamo già comunicato in precedenza. Per poter anche solo avviare il titolo, pertanto, saranno necessari un Intel Core-i5 8400 o un AMD Ryzen 3 3300X, 12 GB di RAM e una Nvidia GeForce 1060 3 GB, oppure un AMD Radeon RX 580 4 GB. Giocare al meglio, invece, vi chiederà di possedere almeno un Intel Core i7-8700K o un AMD Ryzen 5 3600K, 16 GB RAM ed una GeForce GTX 1070 o una Radeon RX Vega 56 con 8 GB VRAM. Qualunque sia la configurazione scelta, occorreranno sempre 60 GB di spazio per l’installazione, oltre alle DirectX 12.

Sebbene i requisiti PC minimi e consigliati di Elden Ring non siano i più esosi sulla piazza, vale la pena constatare come siano comunque più elevati di quelli necessari a far girare Sekiro: Shadows Die Twice o Dark Souls 3. Ovviamente, per poter vedere come il gioco in questione si comporterà sull’hardware indicato, così da mettere in mostra il livello di ottimizzazione ottenuto, non dovremo fare altro che attendere il prossimo 25 di Febbraio, giorno in cui il nuovo lavoro From Software sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

