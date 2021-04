Earthblade: annunciato il nuovo progetto degli sviluppatori di Celeste, ecco il trailer

Earthblade: questo è il nome del nuovo titolo degli sviluppatori di Celeste di cui vi proponiamo un primo teaser trailer

Ve ne avevamo parlato già nel corso della giornata. Lo sviluppatore di Celeste e TowerFall, Extremely OK Games, ha annunciato il suo prossimo titolo: Earthblade, un titolo 2D d’esplorazione ambientato in un “mondo di pixel art senza soluzione di continuità”, in basso vi proponiamo il primo trailer. Il titolo è attualmente previsto per il rilascio nel “20XX“, il che significa che potrebbe volerci un po’ prima di vederlo sulle vetrine fisiche e virtuali. Il poster e il logo ufficiali di Pedro e Medeiros e la musica di Lena Raine (che ha anche composto la colonna sonora di Celeste) sono stati rivelati in una nuova clip su Twitter. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Earthblade: il nuovo titolo degli sviluppatori di Celeste ha una storia piuttosto “travagliata”

Sul sito web ufficiale dello studio di Celeste, la fondatrice Maddy Thorson ha affermato che “probabilmente passerà un po ‘di tempo” prima che vengano condivise ulteriori informazioni su Earthblade di cui potete vedere il primo teaser trailer in basso. Secondo quanto riferito, ci sono voluti quattro prototipi per raggiungere l’attuale progetto di Earthblade e Thorson ha riferito che il titolo potrebbe essere rilasciato “entro cinque anni da Celeste”. Tuttavia, sono già passati tre anni:

La verità è che non sappiamo quanto tempo ci vorrà, solo che ci vorrà tutto il tempo necessario (e che ci vorrà molto tempo)

Earthblade 🌷 Vibe reveal! (🔊sound on!)

A 2D explor-action game in a seamless pixel art world. The next release from the Celeste team, coming 20XX. pic.twitter.com/ceAM80PEaG — Extremely OK Games (@exok_games) April 19, 2021

Thorson ha spiegato che i primi tre prototipi del titolo hanno insegnato molto allo sviluppatore, ma alla fine la software house si era spinta troppo lontano dalla sua “comfort zone“. A partire da ora, il concept generale di base è a posto anche se molto potrebbe cambiare lungo il percorso. Vi lasciamo alle dichiarazioni di Maddy Thorson:

Ci sentiamo davvero bene riguardo a come procede il progetto. Ora è nostro compito trasformare questo oggetto mentale effimero e incontaminato in un oggetto reale, imperfetto e umano. Saremo qui, a svolgere lentamente quel compito ogni giorno. Ci auguriamo davvero che alla fine di questo, alcuni di voi apprezzeranno quello che facciamo.

Earthblade non è stato confermato per nessuna piattaforma, ma una versione per PC sembra un dato di fatto.